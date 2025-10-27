Svi u Madridu su protiv Viniciusa! Ne mogu ga više smisliti u kraljevskom klubu, evo što pišu
Vinicius je ove sezone u sjeni Mbappea koji ima šest golova i pet asistencija
Novi ispadi Viniciusa Juniora nakon El Clasica izazvali su buru u Madridu. Brazilac je bijesno reagirao na zamjenu, mahao rukama i otišao pravo u svlačionicu bez pozdrava s Xabijem Alonsom – što je razljutilo legendu kluba Fernanda Morientesa.
„To je čisto nepoštovanje prema treneru, suigračima i navijačima. U Realu se takvo ponašanje ne tolerira. Klub je iznad svakog igrača“, poručio je Morientes za Cope.
Bivši napadač smatra da Vinicius zaslužuje ozbiljnu kaznu: „Možeš biti nezadovoljan, ali to se rješava unutar svlačionice, ne javnim ispadom.“
Vinicius je ove sezone u sjeni Mbappea (6 golova i 5 asistencija), a sve su glasniji navodi da bi ga Real mogao prodati – možda čak i u Saudijsku Arabiju.
