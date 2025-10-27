Svi u Madridu su protiv Viniciusa! Ne mogu ga više smisliti u kraljevskom klubu, evo što pišu

Novi ispadi Viniciusa Juniora nakon El Clasica izazvali su buru u Madridu. Brazilac je bijesno reagirao na zamjenu, mahao rukama i otišao pravo u svlačionicu bez pozdrava s Xabijem Alonsom – što je razljutilo legendu kluba Fernanda Morientesa.

„To je čisto nepoštovanje prema treneru, suigračima i navijačima. U Realu se takvo ponašanje ne tolerira. Klub je iznad svakog igrača“, poručio je Morientes za Cope.

Bivši napadač smatra da Vinicius zaslužuje ozbiljnu kaznu: „Možeš biti nezadovoljan, ali to se rješava unutar svlačionice, ne javnim ispadom.“

Vinicius Júnior poderia ter suas razões.

Mas se as tinha, Vinicius Júnior as perdeu ao sair de campo dessa maneira.

Simples assim.

Vinicius je ove sezone u sjeni Mbappea (6 golova i 5 asistencija), a sve su glasniji navodi da bi ga Real mogao prodati – možda čak i u Saudijsku Arabiju.

