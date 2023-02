Prošlog tjedna smo rekli posljednje zbogom legendarnom Miroslavu Ćiri Blaževiću, koji je pokopan na Mirogoju. Na komemoraciji i sprovodu bio je čitav niz poznatih ljudi, ali i veliki broj nogometaša koji su surađivali s našim Ćirom. Stigli su i kapetan Boban, Prosinečki, Asanović, Štimac, Bilić, Jarni, Jurčević, Stanić, Niko Kovač, Šimić…

No, mnogi su se pitali gdje je zlatna kopačka SP-a 1998. godine, Davor Šuker? Najbolji strijelac u povijesti hrvatske reprezentacije kod Ćire je imao poseban tretman i to svi znaju. On je to svojim igrama zaslužio, ali i vrapci na grani znaju da je Ćiro Šukeru pružio sve te je imao apsolutnu slobodu nastupajući za Vatrene.

Navodno su se brončani Vatreni pitali gdje je Šuker i zašto nije došao na komemoraciju i sprovod. Zaključak je pomalo tužan, nitko od njih nije komunicirao sa Šukerom, nitko ne zna gdje je…

Majstor

Dok se veći dio hrvatske javnosti pita gdje je, popularna stranica 90s Football na svojem je Twitter profilu podsjetila na najbolje dane Davora Šukera. Sjajni hrvatski napadač terorizirao je obrane u La Ligi te se 90s Football prisjetio njegovih briljantnih poteza, driblinga i pogodaka.

Video su kratko nazvali: "Najbolje od Šukera", a na snimci se vide neki zbilja briljantni potezi bivšeg hrvatske devetke i nekadašnjeg predsjednika HNS-a.

"Najbolji", "Kralj lobanja", samo su neki od komentara na Šukerove nevjerojatne predstave.