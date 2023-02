Liverpool igra sezonu za zaborav: Momčad Jurgena Kloppa muči se u Premier ligi, a kroz cijelu godinu imaju problema s ozljedama. No, jedna od svijetlih točaka ove sezone kluba s Anfielda svakako je 18-godišnji Stefan Bajčetić. Mladi veznjak se iskazao kada mu je pružena prilika, a posljednjih nekoliko utakmica Klopp ne može zamisliti prvi sastav bez njega.

Mladi Bajčetić pokriva poziciju zadnjeg veznog, a svojom igrom neodoljivo podsjeća na Sergija Bousquetsa. Čita igraju u obrani, stvara napad, diktira tempo utakmice… Svojim igrama privukao je pažnju mnogih klubova, ali čini se i reprezentacija. Iako mu je tek 18 godina, uskoro bi mogao zaigrati i za A selekciju, ali još nije poznato koje reprezentacije.

Naime, iako je sin srpskog nogometaša Srđana Bajčetića, bivšeg igrača Crvene zvezde, mladi as Liverpoola rođen je u Vigu, Španjolskoj, gradu u kojem je njegov otac dugo godina igrao.

Panika u Srbiji

Bajčetić ima i španjolsko državljanstvo i čini se kako je bliži igranju za Furiju nego za Orlove. Marca piše kako "Španjolska ne smije dozvoliti Srbiji da im otme Bajčetića". Podsjećaju na njegov veliki talent i inzistiraju da Španjolski nogometni savez reagira i "preotme" Bajčetića Srbiji. To su donekle i dobre vijesti za Bajčetića jer je on do sad igrao za mlađe uzraste Španjolske, dakle može se zaključiti da razmišlja o igranju za susjede.

No, poznato je kako su Španjolci iznimno "agresivni" kada žele nekoga vidjeti u svojem dresu. Tako su ganjali Luku Dončića, Lea Messija, a sada i Bajčetića. U narednim tjednima Španjolci će imati priliku vidjeti Bajčetića na djelu, jer Liverpool igra protiv Real Madrida u Ligi prvaka.