Svi pričaju o golu Reala, a on otkrio: 'Modrić je taj koji stoji iza svega'

Real Madrid je u uvjerljivoj pobjedi protiv Levantea (4:1) još jednom pokazao širinu svog napadačkog arsenala, a navijače je najviše oduševio Vinicius Junior. Brazilac je već u 28. minuti otvorio golijadu fenomenalnim udarcem s vanjske strane kopačke potezom koji je istovremeno izazvao ovacije na tribinama i povukao paralele s legendarnim Lukom Modrićem.

Naime, nakon susreta Vinicius je priznao da pogodak ne bi bio moguć bez znanja koje mu je prenio bivši suigrač i kapetan hrvatske reprezentacije.

'Luka me naučio taj udarac. Nedostaje mi u svlačionici, ali drago mi je da sam pogodio baš onako kako me on učio. To je jedan od najljepših golova koje sam postigao,' rekao je Vinicius za Real Madrid TV.

Pogodak Viniciusa POGLEDAJTE OVDJE

Pogodak Brazilca bio je tek početak. Mladi Franco Mastantuono povisio je na 2:0, dok je Kylian Mbappé s dva pogotka u nastavku zaključio večer za “kraljevski klub”. Vinicius, osim pogotka, dodao je i asistenciju, pa je još jednom potvrdio status jednog od nositelja igre u Madridu.

Real se sada okreće gradskom derbiju protiv Atletica, a nekoliko dana kasnije čeka ga i europski ispit u Ligi prvaka. Modrić, s druge strane, sprema se za svoj izazov protiv Napolija u Serie A. No, barem prema riječima Viniciusa, hrvatski maestro ostavio je neizbrisiv trag u Madridu i u udarcima koji ostaju zapamćeni.

