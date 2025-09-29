Ušao je u fight sa Bobanom, a svojedobno nam je rekao: 'Ja po svoje mišljenje ne idem u Međugorje'

Tomislav Svetina, pravnik po struci i dugogodišnji sportski djelatnik, danas je jedna od najutjecajnijih osoba u hrvatskom nogometu. Kao glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza, njegova je karijera isprepletena pravnom ekspertizom i vođenjem nekih od najvećih sportskih institucija u zemlji, a njegova je uloga ključna za operativno funkcioniranje i strateški razvoj krovne kuće nogometa. Glavni tajnik HNS-a suočava se s otvorenim sukobom s Dinamom i Zvonimirom Bobanom. Hoće li mu uzdrmati dugogodišnju poziciju? Dok Svetina tvrdi da ima čvrstu podršku baze, dolazak Zvonimira Bobana na čelo Dinama pokrenuo je otvoreni sukob koji prijeti uzdrmati njegovu dugogodišnju poziciju u zagrebačkom nogometu...

Odvjetništvo i ulazak u sportski menadžment

Rođen 5. rujna 1969. godine u Zagrebu, Svetina je na istom gradu završio Pravni fakultet. Svoju profesionalnu karijeru započeo je u odvjetništvu, radeći u više odvjetničkih društava, a s vremenom je vodio i vlastiti ured. Njegov prvi značajan iskorak u svijet sportskog menadžmenta dogodio se 2005. godine, kada je postao član uprave Hrvatske lutrije, gdje je ostao sve do 2012. godine, stječući vrijedno iskustvo u upravljanju velikim sustavom.

Era u Dinamu i rad u europskim tijelima

Ključno razdoblje njegove karijere započelo je 2012. godine preuzimanjem funkcije glavnog direktora GNK Dinamo. Tijekom njegovog šestogodišnjeg mandata, klub je ostvarivao zapažene sportske uspjehe. To razdoblje, koje se poklopilo s erom Zdravka Mamića, donijelo mu je veliko iskustvo u vođenju kompleksnog sportskog kolektiva. Usporedno s radom u klubu, Svetina se aktivno uključio i u rad Europske udruge klubova (ECA), gdje se posebno istaknuo u naporima za izgradnju konstruktivnog dijaloga s međunarodnim sindikatom profesionalnih nogometaša FIFPro.

"Cijeli klub stoji iza Zorana i Zdravka i vjerujem da će se tvrdnje USKOK-a i DORH-a pokazati neutemeljenima", izjavio je tada, čime je potvrdio status "odanog vojnika" koji će voditi klub u Mamićevoj odsutnosti.

Ironično, samo nekoliko godina kasnije, nakon što je smijenjen u Maksimiru, na izborima za predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza (ZNS) 2018. pobijedit će upravo kandidata kojeg je podržavao Zdravko Mamić.

Sustavni uspon u strukturama HNS-a

Svetina je paralelno gradio svoj utjecaj i u nogometnim organizacijama. Od 2014. godine član je Upravnog odbora Sportskog saveza grada Zagreba, a krajem 2018. izabran je za predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza, funkciju za koju je ponovno dobio povjerenje 2022. godine.

Zanimljivo, ali u prosincu 2018., prije nego što je postao šef ZG nogometa, u jednom od svojih rijetkih medijskih istupa nakon odlaska iz Dinama, Svetina je za Net.hr otkrio, u eksplozivnom intervjuu koji je odjeknuo, zašto je ostao pri kandidaturi za ZNS sad kao kandidat NK Blata, što je kumovalo njegovom odlasku iz Dinama, je li Zdravko Mamić bio taj koji je naredio njegovu smjenu, planira li napasti HNS, koliko je do sad sakupio potpisa za izbore i o ostalim aktualnostima...

"Silno sam ponosan na period koji sam proveo u Dinamu. Mislim da tih mojih šest i pol godina u klubu zaista smatram i više nego korektnim. Oni koji su radili samnom znaju način na koji sam funkcionirao. Ne mislim bježati od toga. Činjenica je ta da sam imao, u konačnici, u puno stvari različiti stav od Zdravka Mamića. To se špekuliralo i u medijima od strane pojedinih ljudi.

U konačnici, mislim da je i sam moj odlazak, ako ljudi ne mogu funkcionirati zajedno, ako se neke ideje ne mogu se realizirati, onda je najbolje da se raziđu. U ovom trenutku bitno se razlikuje moje razmišljanje o funkcioniranju ZNS-u od razmišljanja mojeg protukandidata ili nekog drugog koji stoji iza mojeg protukandidata. Ja po svoje mišljenje ne idem u Međugorje, za razliku od svog protukandidata".

Njegov put u Hrvatskom nogometnom savezu bio je postepen. Prvo je obnašao funkciju dopredsjednika u mandatu od 2017. do 2021. godine, a ujedno je bio i predsjednik Komisije za propise HNS-a. Prekretnica se dogodila 29. srpnja 2021., kada ga je Izvršni odbor HNS-a, na prijedlog predsjednika Marijana Kustića, jednoglasno izabrao za izvršnog direktora. U travnju 2024. godine, njegova je pozicija preimenovana u glavnog tajnika, kako bi se nazivlje uskladilo s međunarodnim standardima koje primjenjuju UEFA i FIFA.

Vizija i međunarodna suradnja

Kao jedan od čelnih ljudi Saveza, Svetina danas aktivno sudjeluje u ključnim strateškim i razvojnim projektima. Dio je delegacija koje na najvišoj razini vode razgovore s vodstvom UEFA-e, poput sastanka s predsjednikom Aleksandrom Čeferinom, Zvonimirom Bobanom i Zoranom Lakovićem. Na tim se sastancima raspravlja o izazovima modernog nogometa te o kapitalnim projektima poput izgradnje nacionalnog nogometnog kampa u Zagrebu, za koji je HNS dobio podršku UEFA-e.

Njegov angažman proteže se i na razvoj novih disciplina, poput nogometa na pijesku, gdje HNS planira pokretanje reprezentacije i organizaciju međunarodnih događaja. Svojom prisutnošću na turnirima mlađih uzrasta, poput Memorijala "Vlatko Marković", potvrđuje predanost Saveza razvoju mladih igrača, što je temelj budućih uspjeha hrvatskog nogometa.

Od odvjetničkih klupa do samog vrha hrvatskog nogometa, karijera Tomislava Svetine svjedoči o sustavnom napredovanju. Kao glavni tajnik HNS-a, danas je operativno odgovoran za provedbu strategije Saveza koja uključuje modernizaciju infrastrukture, jačanje domaćih natjecanja i očuvanje visokog ugleda koji hrvatski nogomet uživa u svijetu.

