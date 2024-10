Susjedi u čudu nakon drame na Maksimiru: 'Hrvati nikako da nauče, izvukli su živu glavu'

Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je drugu pobjedu u skupini 1 elitne Lige nacija, u trećem kolu je na maksimirskom stadionu pobijedila Škotsku 2-1 (1-1), a malo je nedostajalo da susret završi 2:2.

Škotska je povela u 32. minuti golom Ryana Christiea, ali je samo tri minute kasnije izjednačio Igor Matanović, što je bio njegov premijerni pogodak u dresu hrvatske reprezentacije. Potpuni preokret se dogodio u 70. minuti kada je Andrej Kramarić zabio za 2-1. Bio je to Kramarićev 30. pogodak u hrvatskom dresu. Škoti su petoj minuti sudačke nadoknade uspjeli izjednačiti, autogol je zabio Kristijan Jakić, no to je nakon uključivanja VAR-a poništeno zbog zaleđa.

Nije to bila dobra predstava izabranika Zlatka Dalića, koji su (opet) umalo u zadnjim sekundama ispustili bodove.

Utakmica se pratila u regiji, a u nastavku donosimo neke naslove medija iz BiH i Srbije:

"Hrvatska savladala Škotsku i napravili veliki korak ka četvrtfinalu Lige nacija", vrlo neutralno piše bosanskohercegovački Klix.ba, a naslov u istom stilu je i na srpskom Kuriru:

"VATRENI SLAVILI NA MAKSIMIRU: Hrvatska poslije preokreta pobijedila Škotsku"

Sportsport.ba puno je kritičniji, kao i srpski Mondo.

"Hrvati nikako da nauče: Nerealne reakcije Livakovića i Modrića nakon 'infarkta' na Maksimiru", piše Sportsport.ba.

"Hrvatska izvukla živu glavu u 94. minuti! Maksimir drhtao, autsajder slavio, a onda se oglasila VAR soba", piše Mondo, a naslov na Telegrafu glasi:

"VAR spasio Hrvatsku u 95. minuti".

