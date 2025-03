Sunderland mijenja legendarni grb kako bi ukazao na problem podizanja razine mora

Sunderland u subotu čeka okršaj 38. kola Championshipa protiv Coventryja Franka Lamparda u gostima. Sunderland će u toj utakmici na teren istrčati u dresovima s posebnim grbom.

Naime, Sunderland na svom kultnom, starom grbu ima prikazan brod koji plovi morem, a protiv Coventryja će taj grb biti drukčiji jer će more biti prikazano više. Tim potezom Sunderland želi osvijestiti rast razine more uzrokovan globalnim zatopljenjem. "Od 1880. globalna prosječna razina mora porasla je 21-24 centimetra, a predviđanja procjenjuju da bi dijelovi engleske obale mogli biti potopljeni do 2050., uključujući kultni Roker Pier i Sunderlandsku marinu (prikazani na trenutačnom grbu Sunderlanda s crnim mačkama)", piše u službenoj objavi kluba.

Dresovi s posebnim grbom nošeni na utakmici u Coventryju ići će na aukciju nakon utakmice, a svi prihodi ići će lokalnim udrugama koje se bave okolišem. Što se nogometa tiče, bit će ovo velika utakmica jer se obje momčadi bore za ulazak u Premier ligu. Sunderland je na četvrtom mjestu, za drugim Sheffield Unitedom zaostaje osam bodova, a doigravanje su praktički osigurali jer imaju 15 bodova prednosti nad sedmim Bristolom.

Na posljednjem mjestu koje vodi u Playoff, šestom, nalazi se upravo Coventry kojeg je Frank Lampard preporodio i u 20 utakmica slavio 12 puta uz pet remija i samo tri poraza.

