HRT-ov sudački ekspert Mario Strahonja u emisiji Stadion komentirao je suđenje na derbiju posljednjeg kola HNL-a između Hajduka i Osijeka (0:0).

Hajduk i Osijek su u sjajnoj atmosferi rasprodanog Poljuda odigrali čvrstu i žustru utakmicu, nažalost bez golova.

Najvažniji trenutak se dogodio u 11. minuti kada su gosti dobili kazneni udarac. Laszlo Kleinheisler se odličnom varkom u kaznenom prostoru oslobodio Marca Fossatija koji ga je srušio i bio je to je "klasičan jedanaesterac". Damjan Bohar je pucao i pogodio, no sudac Fran Jović je tražio ponavljanje udarca jer je Ramon Mierez ranije ušao u šesnaesterac.Ponovo je pucao Bohar, no ovoga puta Lovre Kalinić je obranio izazvavši oduševljenje na punom Poljudu.

Sporna situacija

Strahonja se osvrnuuo na taj ponovljeni penal i komentirao sudačku odluku.

"U početku sudac gleda liniju od 16 metara, to je njegova jedina obaveza, a u trenutku upućivanja lopte prema gola, mijenja rotaciju tijela i gleda prema golu. On je i dalje trebao zadržati fokus na liniji od 16 metara. Pomoćnik gleda liniju vratara, kao i VAR soba.", rekao je Strahonja pa se komentirao tko je sugerirao ponavljanje penala:

"Prekršaj što je Mierez ranije utrčao na teren, to ne gleda VAR soba. To je trebalo biti isključivo odluka suca. Što se dogodilo? Glavni sudac nije sam donio odluku, to se vidjelo, a ni pomoćni sudac, potencijalno mu je s terena mogao pomoći samo četvrti sudac. A upitno je koliko on ima kvalitetnu sliku i hrabrosti to donijeti."

"Ako je sugerirala VAR soba, onda to nije bilo dobro. To nije bilo prema protokolu. Kad se javlja VAR soba? VAR soba se javlja, kad je Mierez napravio ovaj prekršaj, a da je Bohar pogodio vratnicu, tada bi Mierez utjecao na igru i onda bi se onda mogla uključiti. Ne znam kako je sudac dobio "input", ako je od četvrtog suca, onda to može biti prihvatljivo, a ako je od VAR sobe, onda to nije dobro", poručio je.

Bjelica morao na tribinu

U 70. minuti utakmice isključen je trener Osijeka Nenad Bjelica nakon protesta što Lovrencscic nije dobio drugi žuti karton zbog starta na Bočkaju. Sudac je procijenio kako je to bio "običan" prekršaj poslavši gostujućeg trenera na tribinu.

"Postoje elementi za žuti karton, igrač Hajduka dolazi visokim intenzitetom u ovaj igrački prostor Bočkaja. Bočkaj želi udarati loptu prema naprijed i ne može ništa drugo napraviti, njegova reakcija bila je mehanička. Ne možemo reći da je to evidentno žuti karton, ali postoje elementi za njega. Možda je Jović razmišljao o prijašnjim startevima... S obzirom da je dao prvi karton, nesvjesno saplitanje igrača, pa je razmišljao o težini, da su ta dva žuta kartona preteška za isključenje. Ali s obzirom na previd u 30. minuti, ono je definitvno žuti karton, i na količinu prekršaja - Lovrencsics je mogao bio isključen", komentirao je tu situaciju Strahonja.