Hajduk i Osijek nisu odigrali na prepunom Poljudu baš predivnu utakmicu. Završio je njihov derbi bez golova, ali, po običaju, s dosta kontroverzi oko suđenja.

Osijek je morao ponoviti penal zbog preranog ulaska Ramona Miereza u kazneni prostor Hajduka, a u drugom pokušaju je Kalinić obranio udarac Bohara. U nastavku utakmice trener Osijeka Nenad Bjelica je zbog prigovora dobio crveni karton.

Bjelica se nakon utakmice žalio na VAR-tehnologiju, a koliko su njegovi prigovori bili opravdani, upitali smo legendarnog hrvatskog suca Matea Beusana, nekadašnje "oko sokolovo" u nogometnim emisijama.

Neujednačenost kriterija

"Prema protokolu o VAR-u, VAR se u ovoj situaciji ne uključuje za izvođenje kaznenog udarca, osim kad se gleda položaj vratara na crti. To je osnovno. Sudac je odgovoran za prerane ulaske igrača u kazneni prostor. Je li glavnom suci javio njegov pomoćnik? Mi ne znamo kakva je bila komunikacija, možda će se to naknadno otkriti. Najbitnije je da su na kraju ispoštovana pravila nogometne igre zbog kojeg se morao ponoviti kazneni udarac. Mierez je učinio prekršaj, prerano je ušao u kazneni prostor", rekao nam je Beusan pa dodao:

"Problem je u hrvatskoj ligi što nema ujednačenosti kriterija. U nedjelju smo imali suca Duju Strukana koji se (u utakmici Dinama i Istre kad je Bruni Petkoviću dodijelio žuti karton zbog pogrešno izvedenog jedanaesterca op.a.) dobro snašao u situaciji, međutim to će sad biti putokaz za suce koji će morati sve više razmišljati kako se izvode kazneni udarci."

Lovrencsics nije ni napravio prekršaj

Prokomentirao je legendarni sudac i situaciju u kojoj je Nenad Bjelica dobio crveni karton.

"Mi ne znamo što je Bjelica njemu rekao. To se nije čulo u prijenosu. Po reakciji suca i iz iskustva mogao bih pretpostaviti da je došlo do teže povrede, odnosno nesportskog rječnika. Ja barem tako to mislim.

Ako hoćete baš pravilno, mislim da je Bjelica pogriješio u tome što je tražio drugi žuti karton za Lovrencsicsa jer, po meni, to nije prekršaj za žuti karton, moguće je čak da to nije bio ni prekršaj Mađara. Neka se dobro pogleda gdje je bio đon Bočkaja nakon starta. Ja kažem da je Bočkaj stao na nogu igrača Hajduka", zaključio je Beusan.

Nakon završenog jesenskog dijela sezone imamo gužvu na vrhu ljestvice. Rijeka, Osijek i Dinamo imaju po 40 bodova, Hajduk je iza njih s 35 bodova. Dinamo i Hajduk imaju po jednu utakmicu manje.