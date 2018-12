STRAVIČNA OZLJEDA BIH GOLMANA: Krvavog ga iznijeli na nosilima s terena

Jasmin Burić prosto ze stadionu pojechał do szpitala. Rozcięcie skóry na głowie nie było wielkim problemem, tylko to że zaczęło mu się robić niedobrze – podejrzenie wstrząśnienia mózgu. Stąd decyzja, żeby to sprawdzić.

— Maciej Henszel (@MHenszel) December 16, 2018