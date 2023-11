U susretu 4. kola C skupine Konferencijske lige Dinamo je na gostovanju u Plzenu izgubio od Viktorije sa 0-1 potonuvši na začelje ljestvice dva kola prije kraja natjecanja.

Viktoria je do pobjedničkog pogotka došla u 35. minuti iz kaznenog udarca koji je skrivio Josip Mišić, jer ga je lopta pogodila u ruku. Kao i u pobjedi češke momčadi u Zagrebu, precizan izvođač jedanaesterca bio je češki napadač Tomaš Chory.

Marijo Strahonja se za Dnevnik HRT-a osvrnuo na suđenje Grka Sidiropoulosa i njegove odluke kojima je oštetio Plave:

''Vrlo granična situacija s obzirom na to da je Mišić išao na skok i igrao rukom. Podignuo je ruku iznad glave, a u takvim situacijama ako ruka zaustavlja let lopte u centralnim situacijama može se donijeti takva odluka'', rekao je na spornu situaciju, koja ipak ne može biti okarakterizirana kao kardinalna greška suca, ali zato se to može reći za nedosuđeni kazneni udarac, te nepriznati pogodak za zagrebačku momčad.

''Neobjašnjiva odluka. To je čisti kazneni udarac jer je Baturina kontrolirao loptu, a golman ga je srušio. Neobjašnjiva odluka suca na terenu, a kasnije i VAR suca koji ga nisu pozvali da pregleda situaciju.''

U sučevom dodatku Dinamu je poništen izjednačujući pogodak koji je postigao Sandro Kulenović, a nakon dugotrajnog pregleda snimke u VAR sobi, ustanovljeno je da je dodavač Stefan Ristovski bio u zaleđu.

"Veliki propust glavnog suca i VAR sobe. Linije po mom sudu nisu dobro povučene i ne nude nikakav dokaz da se radi o zaleđu. Ako nemate čistog dokaza, morate dati za pravo pomoćnom sucu da donese odluku. Dinamo itekako može biti razočaran prezentacijom sudaca s obzirom na ova dva incidenta koja su dosuđena na njihovu štetu'', zaključio je Strahonja.

