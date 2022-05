Pred izbornikom hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatkom Dalićem, podosta je stresan period. Nakon neuspjeha na Euru prošle godine i turbulentne završnice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru, Dalić mora svoje Vatrene provući kroz izuzetno težak ciklus Lige nacija, a kasnije ove godine Hrvatska igra i na Mundijalu u Kataru i to u nezgodnoj skupini s Marokom, Kanadom i Belgijom.

Dalićeva nova avantura kreće već početkom lipnja, odnosno sljedeći tjedan, kada kreće ciklus od četiri utakmice u deset dana i to protiv Austrije, Danske i Francuske (dva puta), a nakon toga igrači miruju do rujna, kada kreće nova akcija u Ligi nacija i nedugo nakon toga pripreme za SP i na kraju sam Mundijal. Izbornik će imati pune ruke posla, a zanimljivo je kako je uz sav taj stres i ritam, Dalić uspio osnovati svoju tvrtku!

Dalić je 25. svibnja ove godine, kako piše Livno-online, osnovao tvrtku imena LI 2018 d.o.o. Sjedište tvrtke je u Livnu, a njeno ime asocira na najveći Dalićev uspjeh u karijeri, drugo mjesto na SP-u u Rusiji 2018. godine. Direktorom tvrtke imenovan je Zdenko Propadalo, Dalićev sugrađanin iz Livna, a za sada još nije poznato čime će se tvrtka baviti.

Dalić je ranije znao govoriti kako ne misli predugo ostajati u trenerskom poslu, odnosno da će nakon Hrvatske "odraditi možda još ugovor ili dva". S Vatrenima će ostati do 2024. godine, do kada mu važi aktualni ugovor, a do sada je odbijao bogate ponude iz Kine i Bliskog Istoka, samo kako bi ostao s Vatrenima.