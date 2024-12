Ekskluzivno; Ivan Rakitić: 'Ovo što imamo s Torcidom je jedinstveno u Europi!'

Nekadašnji hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić odlično se snašao s dolaskom u Hajduk i sada je već standardni odabir trenera Gennara Gattusa koji, izgleda, ima potpuno povjerenje u njega.

A zašto i ne bi kad Ivan iz utakmice u utakmicu pomaže momčadi ne bi li ove godine osvojili prvenstvo.

Prošlo je pet mjeseci otkako ti se ostvario dječački san da zaigraš za Hajduk. Je li ispunio očekivanja ili ih je i premašio?

"Ma premašio ih puno više. Ne samo igranje, napokon u Hrvatskoj i za Hajduk, nego općenito, svaki dan je kako bi rekao, prelijepo iskustvo jer stvarno uživam u svakom danu i ne samo na treningu ili na Poljudu, nego i u gradu s ljudima, druženja. Sve je to stvarno više nego što sam mogao i očekivati. Zato još jednom veliko hvala svima. Svi mi koji obožavamo Hajduk, ali isto tako i u Splitu i u cijeloj Hrvatskoj. Mogu reći više nego veliko veliko hvala i želim da da nastavimo dobrim radom i da bude ako Bog da što uspješnija sezona."

Prošli smo ovaj prvi krug hrvatske nogometne lige odigrao si dva najveća hrvatska derbija u Zagrebu i u Splitu. Pa je li teže odigrati El Clasico ili vječni derbi Dinama i Hajduka.

"Mislim da je svaki derbi na svoj način poseban i drugačiji. Imao sam tu sreću i da odigram gradski derbi u Sevilli, stadion do stadiona je možda pješke 10-ak minuta koji je isto jako poseban, ali sve je to na svoj način drugačije. Da budem iskren, jedva sam čekao da iskusim to iskustvo u ovim teškim i velikim utakmicama, ali srećom dobro je prošlo pa je uvijek sve ljepše i na neki način posebno. Ali sve u svemu mislim, što je bitno da smo sposobni u tom derbiju pokazati na neki način ne samo u Hrvatskoj, nego i cijeloj Europi. Imao sam, pogotovo sada u Splitu jako puno gostiju iz Španjolske, Njemačke i Švicarske koji su bili tu i koji su kasnije govorili nevjerojatno. Ne samo naše navijanje, nego i utakmice, to je bilo stvarno dobra i lijepa reklama za naš nogomet i na kraju krajeva zato sam htio doći i stvarno mogu reći da sam jako ponosan na sve što smo napravili do sada."

Kroz igranje za hrvatsku reprezentaciju doznao se kako je igrati pred domaćim navijačima. Međutim, tek kroz Hajduk si shvatio što znači pred navijačima kluba koji voliš. Je li te iznenadio možda pritisak? Jesi li možda iznenadio samog sebe reakcijom na igranje pred Torcidom? Pred takvom atmosferom?

"Prije svega, za sve nas je sasvim jasno - igranje za našu reprezentaciju je jedan jedinstven osjećaj i ništa nema kao igrati za Vatrene. To je van svega, jer nebitno je gdje odigrali, čak i ako je to van Hrvatske to je najljepši osjećaj. Uvijek sam govorio ja prije svega sam Hrvat i meni je to sve. Nažalost, došao je taj kraj prije nekoliko godina, ali moram priznati da sam jako pozitivno iznenađen ambijentom koji imamo i srećom, mi koji imamo tu sreću da igramo za Hajduk, ne samo na Poljudu, nego rekao bih gdje god igrali u Hrvatskoj ili sad kada smo bili na Farskim otocima, da je bilo više naših nego njihovi. To je nešto nevjerojatno, pogotovo kad vidimo kad idemo da je gdje god 80 90% stadiona naših. Imao sam tu sreću, tu priliku da igram nekoliko puta s reprezentacijom na Poljudu, ali to nije ni blizu kad igra Hajduk. Moram biti iskren i otvoren. To nije pritisak, nego to je na kraju krajeva najljepše, da imaš tu podršku, to navijanje. I odmah prvo što sam rekao ovo je nevjerojatno. Bili su ultrasi iz Seville tu koji su totalno poludjeli kad su vidjeli kako Torcida priprema oko stadiona, kako priprema za vrijeme utakmice, kako poslije utakmice. To mi je lijepo, to mi je najljepše. I Da kaže dođite vidite i učite na neki način jer ovo navijanje koje mi imamo uz naše navijače, uz Torcidu je nešto jedinstveno, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj Europi. Još nismo svjesni što imamo i zato jedno veliko hvala."

Prošao si puno velikih trenera kroz karijeru. Jedan od njih je sada i Gennaro Gattuso. Kako osjenjuješ njegov rad? Što je donio Hajduku i kakav je kada se maknu novinarske kamere?

"Imao sam tu priliku igrati protiv njega i njegove ekipe u Španjolskoj kad je bio u Valenciji i već tu sam shvatio da je jako ozbiljan i dobar trener. Vidjelo se odmah u toj utakmici ima. Njegova momčad uvijek ima sve pod kontrolom, zna što moraju raditi, vidi se da su stvarno do zadnjeg detalja pripremljeni. Tako smo sada i mi. Mislim da je njegov dolazak bila velika promjena ne samo za Hajduk, nego općenito za ekipu u Hrvatskoj, njegov način rada, njegova vizija. Mislim da je to zahvaljujući, prije svega Nikoli, koji je uspio da ga dovede. Mislim da je pomogao svojom vizijom, načinom igre, poštivanjem i vas novinara, ali isto tako i suigrača. Vidi se da je riječ o najvećem čovjeku što se tiče nogometa. Mislim da imamo jednostavno tu sreću da učimo uz njega svi zajedno i da ga pratimo. On je prvi i on je naš gazda. Kasnije je jako otvoren. Voli šalu, ali prije svega voli rad da budemo spremni, ali uvijek je otvoren za osmijeh i za taj blizak odnos."

Bio si dio sastava koji su osvajali prvenstva. Znaš kako izgleda ta energija koja je potrebna da se ode skroz do kraja. Vidiš li to kada uđeš u svlačionicu Hajduka?

"Ono što sam htio unijeti u našu svlačionicu je taj pobjednički mentalitet osvajanja prvenstva, ali mora se razumjeti da mi to nećemo osvojiti ako pobijedimo jedan derbi ili ako izgubimo jedan derbi. Ovo je jedna utrka, ne volim koristiti tu riječ, ali kao neki maraton. To je deset mjeseci borbe za sve što želimo. Moramo biti svjesni da taj mentalitet gradimo iz dana u dan na treningu. Ako igramo na dva gola, već tu moramo imati taj žar za pobjedom. Danas smo na treningu radili neke neke igrice i tu taj mentalitet gradimo i to mi je bilo najbitnije da se da se razumije, da, naravno, svi mi volimo igrati derbije, ali niti u tim derbijima nećemo dobiti prvenstvo, niti ćemo ga izgubiti. Naravno, možemo jako puno napraviti tim utakmica, to je sasvim jasno i uđeš u jedan pozitivan ritam, ali nama je bitno da iz utakmice u utakmicu razmišljamo samo o sljedećem protivniku i to je najbitnije Na kraju krajeva, taj rezultat dođe samo sam od sebe i toga moramo biti svjesni. Nema druge, nego da ćemo se boriti do kraja. Na kraju krajeva, svi imamo tu istu želju. Uvijek govorim i protivnicima i kad se na terenu zakačimo i borimo sve što se desi na terenu, kasnije kada završi utakmica, uvijek majstore svaka čast, ako si bio bolji od mene, svaka čast nema druge, borit ću se da sljedeći put ti dobiješ po ušima i to je to. Za nas je bitno da idemo korak po korak, da napredujemo. Mislim da smo totalno druga momčad nego kada sam došao u sedmom mjesecu. Sad je ovo totalno drugi Hajduk i po mentalitetu i po radu i po igri. Ja sam i dalje za to da rastemo i da na kraju budemo tu gdje želimo biti."

Očekuješ li novi napad Dinama, odnosno iskorak u nastavku sezone? Očekujete li u Dinamu jakog konkurenta?

"Uz svo poštovanje, mislim da ovo nije utrka Hajduk-Dinamo, vidimo kakvo je stanje i svi se borimo. Ja volim pričati o mojima, ja imam samo pričati o Hajduku. Uz svo poštovanje prema Dinamu, Rijeci i Belupu i Varaždinu i svima ostali. Svaka utakmica je jako, jako teška. Vidi se da je liga stvarno fantastična. Ne slažem se s puno ljudi koji kažu da je hrvatski nogomet pao. Mene je hrvatski nogomet jako pozitivno iznenadio. Vidi se da su teške utakmice, vidi se da imamo fantastične trenere i da se dobro radi. Da te razlike između prve momčadi do kraja nisu toliko velike. Ovi rezultati koji kažem, iznenađenje, nisu iznenađenje. Kad netko dobro radi, rezultat dođe sam od sebe i zato sam stvarno jako pozitivno i lijepo iznenađen s igrom, s ritmom i igračima i mislim da HNL ima stvarno interesantnu igru, interesantne ekipe i da će to biti sve bolje i bolje. Ja moram razmišljati o sebi, o svom Hajduku. Mi ćemo se boriti do kraja. Dat ćemo sve od sebe. Naravno, želja nam je pobijediti svaku utakmicu, to je sasvim jasno, nema ljepšeg osjećaja nego kad pobijedimo utakmicu, kasnije kad prođem gradom, kad vidiš taj osmijeh na licima i to je jedino što želim. Zato sam došao i dat ću sve od sebe do kraja."

Vjerojatno te tisuće ljudi pitalo, moram ti pitati ja, tražili su me to i navijači, je li to ta sezona, ova sezona u kojoj Hajduk može otići do kraja?

"Želja Hajduka je uvijek biti u vrhu, to je tako, to je činjenica. Zato je klub to što jest. To je taj mentalitet i što sigurno mogu reći da nitko više to ne želi, nego mi koji smo u svlačionici koji se borimo svaki dan i koji imamo tu podršku, rekao bih ne samo naših navijača i Torcide, nego što sam shvatio, rekao bih diljem cijele Hrvatske i borit ćemo se svi zajedno, što mi je sasvim jasno da neće biti lako. Mislim da ima jedna posebna motivacija uvijek kada se igra protiv Hajduka, što je dobro. Ja sam uvijek isto volio igrati protiv najboljih i boriti se s najboljima i kad to osjećaš od protivnika, znaš da si da si tu di trebaš biti. I to jednostavno moramo razumjeti, s tim pritiskom živjeti, ali uvijek idemo napraviti. Dat ćemo sve od sebe ako Bog da, naravno, naša želja je, biti gore, ali uvijek."

