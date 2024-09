Što se događa u Srbiji? Šok za Piksija, ostao bez još tri igrača

Reprezentacija Srbije suočava se s ozbiljnim problemima uoči nadolazećih utakmica Lige nacija protiv Španjolske i Danske jer je izbornik Dragan Stojković Piksi ostao bez još trojice ključnih igrača zbog ozljeda.

Nakon što su ranije zbog "ozljeda" i obiteljskih problema nastupe otkazali Dušan Vlahović, Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković-Savić, sada je potvrđeno da ni Nemanja Maksimović, Aleksa Terzić i Miloš Veljković neće biti na raspolaganju.

Veljković, koji nije nastupio za Werder u Bundesligi prošlog vikenda, te Maksimović, koji je propustio utakmicu Panathinaikosa u grčkom prvenstvu, neće moći pomoći Srbiji. Terzić, koji je već neko vrijeme izvan terena zbog ozljede, nije prisustvovao ni današnjem treningu u Staroj Pazovi.

Izbornik Stojković suočen je s velikim izazovom kako sastaviti momčad za ove ključne utakmice, ali je na konferenciji za medije naglasio da neće pozivati zamjene za ozlijeđene igrače.

"Postoji znak pitanja za nekoliko igrača. Vidjet ćemo na licu mjesta. Terzić je imao ozljedu zadnje lože prije deset dana, ali dobre vijesti su da je počeo trenirati. Salzburg ga nije želio koristiti u zadnjoj utakmici, ali on želi doći i ima veliku želju. Veljković ima tendinitis lijeve tetive, znao sam to još prošli tjedan. Dolazi i on, pa ćemo vidjeti u kakvom je stanju. Maksimović osjeća bol u desnoj pubičnoj regiji, koji se pojavio na zadnjoj utakmici, a potom je prekinuo trening. I on dolazi danas, vidjet ćemo u kakvom je stanju. Svi su pod znakom pitanja. Nećemo forsirati ništa, neću nikoga tjerati da igra ako ga boli zadnja loža," izjavio je Stojković.

Ostaje neizvjesno hoće li Srbija uspjeti zadržati 11 zdravih igrača za utakmicu protiv Španjolske u četvrtak.

