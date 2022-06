Bivši hrvatski reprezentativac i nogometaš Seville, Ivan Rakitić, ovih dana uživa na godišnjem odmoru sa suprugom Raquel u egzotičnom Dubaiju. No, srebrni Vatreni i njegova partnerica imaju i vrlo zanimljivo društvo.

Naime, Rakitić se na odmoru družio s novim igračem Liverpoola, 23-godišnjim Urugvajcem Darwinom Nunezom. Nunez je ovoga ljeta prešao iz Benfice u Liverpool za basnoslovnih 100 milijuna eura, sada u društvu djevojke, do početka sezone, uživa sa svojim novim prijateljem Rakitićem.

"Uživanje s prijateljima", napisao je Rakitić ispod fotografije.

Međutim, navijači su u komentarima izrazili čuđenje i nije im bilo jasno kako su se to i gdje sprijateljili Urugvajac i Hrvat. Ipak, čak i na to pitanje postoji odgovor. Poveznica, u ovom slučaju nema veze sa sportom, Darwin i Rakitić spojili su se preko svojih partnerica. Nunezova djevojka Lorena Manas je bivša supruga Aleixa Vidala, igrača s kojim je Rakitić dijelio svlačionicu u Barceloni od 2015. do 2018. godine, a za to vrijeme Rakitićeva Raquel se sprijateljila s njom.