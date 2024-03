Nakon opipavanja pulsa nogometne javnosti po pitanju zaleđa koje bi 'wengerovim pravilom' trebalo 'unaprijediti' nogometnu igru i nakon što je ideja o plavom kartonu izazvala bijes mnogih ljubitelja nogometa, stiže nam i novi prijedlog koji je potaknuo rasprave.

Međunarodno tijelo odgovorno za pravila nogometne igre te njihova unaprijeđenja (IFAB), želi napraviti sve kako bi se spriječilo odugovlačenje igre, a ovaj put na udaru su golmani.

Golman ne bi smio držati loptu u rukama dulje od šest sekundi, no takvo što se skoro nikada ne sudi. Prema novoj ideji golman će smjeti držati loptu osam sekundi, ali suci će morati točno brojati. I to na način da nakon tri sekunde podigne ruku u zrak te prstima, vidljivo svima, odbrojava ostalih pet sekundi.

Isteknu li sekunde, a golman još uvijek ima loptu u rukama, umjesto indirekta suci će suditi ubacivanje u liniji s jedanaestercem ili korner. Ukratko, bila bi to odluka s manjim utjecajem na tijek utakmice, koja bi potaknula suce da je donesu s manje straha u odnosu na trenutno pravilo koje se praktički nikad ne primjenjuje.

"Primijetili smo sve veći trend gubljenja vremena tijekom igre i to se događa kada je lopta kod golmana u rukama. Definitivno je sucima teška situacija za rješavanje prema trenutnim pravilima, jer im je odluka za dosuđivanje indirekta vrlo teška. Pokušavamo stoga povećati to vrijeme na osam sekundi. Sudac će podići ruku kako bi signalizirao zadnjih pet sekundi, tako da svi koji igraju i gledatelji na stadionu budu svjesni toga. Procijenit ćemo učinak koji će imati i nadamo se da to znači povećanje broja odigranih minuta", kazao je Ian Maxwell, član upravnog odbora IFAB-a.

