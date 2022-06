Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak od 20:45 gostuje kod Francuske u sklopu četvrtog kola Lige nacija. Prije tog susreta tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa progovorio je o dosadašnjim nastupima, ali i najavio ogled na Stade de Franceu.

"U strategiji za ovaj ciklus najvažnije je bilo uigravanje i provjera novih igrača, kao i stvaranje pozitivne atmosfere uoči Svjetskoga prvenstva. Mislim da smo to jako dobro odradili i ostaje samo da to ponovimo u meču s Francuzima. Uz podršku navijača i taktičku pripremu izbornika koja je u Danskoj, vidjeli smo, bila presudna, vjerujem da možemo do pozitivnog rezultat", kazao je na početku razgovora za HRT.

Požalio se i Deschamps

"Svaka utakmica priča svoju priču. Koncentracija utakmica u ovom okupljanju je neracionalna, pa je i rizik od krivih koraka i težih dojmova prilično velik. Svaka sljedeća je teža zbog faktora iscrpljenosti, ali sve to smo uzeli u obzir uoči okupljanja, računajući i na ozljede i sve ostale prepreke na koje nam se požalio i francuski izbornik, jer svi smo u sličnim problemima. Navijačkom pogledu su prirodne amplitude raspoloženja, nastupi se definiraju u trenu optimistički, pa u trenu pesimistički, ali igrači i stožer moraju se izdići iz toga", dodao je pa se osvrnuo na brojna nova imena koja kolaju reprezentacijom.

"Neka nova imena kucaju na vrata i stavljaju izbornika na slatke muke uoči izbora putnika za Katar. 'Gro' reprezentacije jest poznat, ali još se puno toga može promijeniti. Puno će ovisiti i o prezentacijama igrača u natjecateljskom ritmu koji je intenzivan, a vidjeli smo ovih dana kako to izgleda i što će nas, uostalom, čekati i na Svjetskom prvenstvu. Svi kandidati će se morati pronaći u svojim klubovima kako bi zadržali visok ritam utakmica. Za nas je jako bitno da stvaramo i promoviramo nove igrače za A selekciju. Naravno, temelj svega je da nas prate dobri rezultati, kako bismo u miru dočekali završne pripreme za Katar", poručio je.

Što će biti sa senatorima?

Velika konkurencija zavladala je u zadnjoj liniji i pitanje je što će biti s nekim senatorima.

"Pretpostavljam da ciljate na status senatora Lovrena i Vide, ali uvjeravam vas da su to vrlo karakterni igrači na koje će konkurencija utjecati pozitivno, a njihovo iskustvo na terenu radi enormnu razliku. Ni približno nisu otpisani i siguran sam da će svi imati jednake šanse da se pokažu i zadaju izborniku slatke brige", završio je.