Koga vidi kao krivca i je li odlazak Marka Livaje bio jedino rješenje incidenta na Rujevici. RTL-ova reporterka Maja Oštro Flis za Danas.hr razgovarala je s Igorom Štimcem, bivšim hrvatskim, a sada izbornikom Indije.

Kako ste vi vidjeli ovu situaciju na Rujevici? Tko je tu pogriješio?

"Prije svega, žao mi je Marka. To je prva stvar, a nosi i on svoj dio krivice. Međutim, rekao bih najmanje u ovoj situaciji, ovo što se dogodilo u Rijeci je rezultat niza propusta, pogrešaka, koje počinju prvenstveno s pogreškom u finalu kupa, gdje nisu pravovremeno reagirali, nakon Markove pogreške, i uzimanjem mikrofona, da ga se pravovremeno sankcionira, da ih prozove za ono što jedan profesionalac ne smije napraviti. To je bio uzrok ovoga što se dogodilo u Rijeci", govori.

"Povlači se i pitanje odgovornosti čovjeka za sigurnost koji nije pravovremeno reagirao na prve uvrede koje su dolazile s tribina prema igraču. Šteta je što nije nitko od igrača prije samog Marka stao u zaštitu, nego je on trpio dok to nije eksaliralo do jedne mjere do koje nije mogao izdržat", dodaje.

Je li vas iznenadio takav rasplet događaja na Rujevici?

"Pa da ti iskreno kažem, i nije baš. Mentalna zasićenost je sigurno prisutna kod svih. Ovo je najneugodniji mjesec za igranje nogometa ja to najbolje znam, jer se tada meni kao izborniku dogodila ona Škotska u Zagrebu. Ni kao igrač nisam volio taj šesti mjesec. Mnogi popucaju u tim trenucima", tvrdi.

"Stoga, nemojmo zatvoriti oči i pred odgovornošću vlade u onome što treba biti normalna granica ponašanja na sportskim borilištima. Preudugo ova država trpi huliganizam, trpi uvrede i sve ono čemu nema mjesta na sportskim borilištima, a ni na benzinskim crpkama, ni na autoputu ni na svemu. Trebamo se i zapitat tko je taj roditelj illi nekolicina njih koji su djecu tamo doveli i tako se ispred te djece ponašali i pogrdno vikali prema Livaji", govori.

Mislite li da je ovo njegov kraj u reprezentaciji?

"Ne mislim, mislim da je njegova budućnost isključivo u njegovim rukama, Izbornik je pokazao da su vrata reprezentacije otvorena za one koji dobro igraju u klubovima, za koje smatra da reprezentaciji može pomoć. Nadam se da ćemo naučiti lekciju za sve što se dogodilo sada i svi naći sebe u tom nizu odgovornosti koju je potrebno imati kada je u pitanju donošenje odluka u pravo vrijeme", rekao je.

Znači mislite da je ovo samo privremeni odlazak, ne konačni?

"Apsolutno. Nova sezona nosi nova nadanja, nove snove, a sigurno je da Markov san igranja u reprezentaciji nije završen s ovim", kaže.

Mislite da su izbornik Dalić, i možemo reći čelni ljudi HNS-a dobro odreagirali na situaciju? Je li ovo bilo neko najbolje, najispavnije rješenje za sve?

"Ma ne događa se ovo samo na Rujevici, ovo se događa na svim našim stadionima. Otkad se igra nogomet u Hrvatskoj", rekao je.

"Ja ga razumijem, ali ne opravdavam postupak, prvenstveno onaj nakon finala kupa u Rijeci, a pogotovo sad, očito je kap prelila čašu, on nije skočio na prvu uvredu koliko sam ja vidio, to je trajalo neko vrijeme", istaknuo potom.

Je li ovo sad produbljivanje odnosa sjevera i juga, tog nogometnog prepucavanja?

"Nije niti će biti, hrvatska reprezentacija je temelj zajedništva, svega što je homogeno, što jeste domoljublje, kad je u pitanju Hrvatska ali i hrvatski sport, taj stup neće nitko poljuljat", zaključuje.