Hrvatska nastavlja s pripremama za završnicu Lige nacija u Rotterdamu gdje ih u polufinalu 14. lipnja čeka domaćin Nizozemska. Finale i utakmica za treće mjesto igraju se 18. lipnja, a protivnik će biti Španjolska ili Italija.

Nažalost početak priprema u Rijeci obilježio je incident s Markom Livajom, nakon čega je napadač Hajduka napustio kamp reprezentacije.

"Žao mi je što je došlo do ove nove situacije, ostali smo bez jednog važnog igrača za Ligu nacija. Nažalost, jedan izolirani incident koji je trajao minutu, maksimalno dvije minute, do svega ovog doveo. Mi smo preko glasnogovornika osudili svako vrijeđanje igrača hrvatske reprezentacije, osuđujem i ja, to smo puno puta rekli, to je za svaku osudu", započeo je izbornik Zlatko Dalić pa nastavio:

"Razgovarao sam s Markom, njega je to jako pogodilo, razumijem ga u potpunosti, pokušao sam odgovoriti od njegove odluke. Nažalost nisam uspio i to mi je žao. Razumijem ga, podržao sam kao i sve igrače u nekim prethodnim odlukama."

"Ovo što se događa nakon toga je jedna velika igra, opet se stvari hoće vratiti na početak, kao što je bilo prije šest, sedam godina, ja se u to neću uvući kao izbornik, kao ni igrače hrvatske reprezentacije. Za nas je ta priča gotova, a vi znate moj stav da je Hrvatska iznad svih nas i da za Hrvatsku moraš puno toga istrpiti", zaključio je izbornik.