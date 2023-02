Manuel Neuer, kapetan i "jedinica" Bayerna u prosincu je slomio nogu na skijanju i trenutačno se oporavlja od teške ozljede zbog koje će propustiti ostatak sezone. Bavarci su umjesto njega doveli Yanna Sommera, 34-godišnjeg švicarskog reprezentativca.

Osim toga, krajem siječnja otkazali su suradnju Toniju Tapaloviću, hrvatskom stručnjaku koji je dugo godina bio trener vratara u Bayernu. To je osobito pogodilo Neuera, kojega s Tapalovićem veže veliko prijateljstvo.

"To je udarac koji me teško pogodio. Rekli su mi klupski dužnosnici, odluka je došla niotkud, i za Tonija. Ne mogu to shvatiti, baš me udarilo. Toni je oduvijek bio timski igrač, svi su ga tako gledali. Nije radio za mene 11 i pol godina, nego za sve golmane, za stručni stožer i klub. Uvijek smo razdvajali posao i privatni život. Razumijem da nisam objektivan ili vjerodostojan, ali mogu uočiti razliku. To je bio udarac koji me dotukao kad sam već bio na dnu. Osjećao sam se kao da su mi iščupali srce, nešto najbrutalnije što sam doživio u karijeri. A doživio sam puno toga", rekao je Neuer u intervjuu za The Athletic.

Te kritike šokirale su sve u Bayernu, iz kojega su poručili da Manuel nije imao dozvolu za takav istup.

Nakon toga je legendarni njemački nogometaš i ikona Bayerna, Lothar Matthäus, jasno poručio da mu klub treba oduzeti kapetansku vrpcu i istaknuo da je vrijeme da mu se zahvale na suradnji.

"Nije prihvatljivo da Manuel Neuer i dalje bude prvi kapetan Bayerna. Išao je na skijanje bez dozvole i ozlijedio se, a sada je dao intervju u kojem je napao klub. Zar nije rekao prije nekoliko tjedana da nitko nije iznad kluba? A sada ovo napravi. Ono što me najviše pogodilo je taj intervju i sve što je on rekao. Vidi se da je povrijeđen jer je njegov prijatelj dobio otkaz, ali tako reagirati na sve - to je previše. Pokušavam ga razumjeti, ali nije sada baš da je netko preminuo ili da je netko ozbiljno bolestan, to je samo otkaz zaposleniku s kojim je on blizak. Takve stvari se događaju i neprihvatljivo je da kapetan takvog kluba reagira na ovakav način", poručio je Matthäus u svojoj kolumni na SkySportsu.