Manuel Neuer, kapetan i "jedinica" Bayerna u prosincu je slomio nogu na skijanju i trenutačno se oporavlja od teške ozljede zbog koje će propustiti ostatak sezone.

Bavarci su umjesto njega doveli Yanna Sommera, 34-godišnjeg švicarskog reprezentativca. Osim toga, krajem siječnja otkazali su suradnju Toniju Tapaloviću, hrvatskom stručnjaku koji je dugo godina bio trener vratara u Bayernu. To je osobito pogodilo Neuera, kojega s Tapalovićem veže veliko prijateljstvo.

"To je udarac koji me teško pogodio. Rekli su mi klupski dužnosnici, odluka je došla niotkud, i za Tonija. Ne mogu to shvatiti, baš me udarilo. Toni je oduvijek bio timski igrač, svi su ga tako gledali. Nije radio za mene 11 i pol godina, nego za sve golmane, za stručni stožer i klub. Uvijek smo razdvajali posao i privatni život. Razumijem da nisam objektivan ili vjerodostojan, ali mogu uočiti razliku. To je bio udarac koji me dotukao kad sam već bio na dnu. Osjećao sam se kao da su mi iščupali srce, nešto najbrutalnije što sam doživio u karijeri. A doživio sam puno toga", rekao je Neuer u intervjuu za The Athletic.

'Nikada nisam čuo nijednog trenera da je rekao nešto loše o Toniju'

Dok je iz Schalkea dolazio u Bayern 2011., vrijeđali su ga navijači oba kluba i prilagodba mu je bila jako teška.

"I to je bilo brutalno, narasla mi je debela koža, ali ovo što se sad dogodilo na sasvim je drugoj razini. Svi u našoj skupini golmana bili su rastrgani na komade. Ljudi su počeli plakati. Mislim da to sve govori. Mi golmani smo tim u timu, ali Toni je bio popularan među svima", rekao je Neuer pa dodao:

"Svih ovih godina nikad nisam čuo nijednog trenera da je rekao nešto loše o Toniju. Pitajte Pepa Guaardiolu i njegov tim, odnosno Carla Ancelottija ili Niku Kovača. Curenje informacija iz stožera? Ne, 100 posto. Toni to nikad nije radio ni pod jednim trenerom. Razmišljao sam o svemu, pa i o svojoj budućnosti u klubu, ali dužnosnici Bayerna uvjeravali su me da mi ne rade to jer me žele povrijediti. Rekao sam im da se ne slažem s tim razlozima i osjetio da su me saslušali. To je odluka kluba i moram je prihvatiti."

Salihamidžić najavio sankcije: 'Stavio je sebe iznad kluba'

Neuerove izjave već su žestoko kritizirali čelnik kluba Oliver Kahn i legendarni Lothar Matthäus, a sada im se pridružio i sportski direktor Hasan Salihamidžić, koji tvrdi da Neuer stavlja osobne interese iznad interesa kluba, dok bivši reprezentativac Dietmar Hamann smatra da se Neuer sramoti i da više ne bi smio igrati za Bayern.

"Razumijem da je odluka na Neuera osobno utjecala, ali očekivao bih drukčije ponašanje od njega, posebno zato što je kapetan. Odluka, koja je i za nas bila teška, nema nikakve veze s Manuelom i to smo mu objasnili", rekao je Salihamidžić pa najavio moguće posljedice za svog legendarnog golmana.

"Prvo ćemo o tome razgovarati s Manuelom. Razočaranje koje opisuje zbog Tapinog otkaza prevladava jer je Manuel stavio svoje osobne interese iznad interesa kluba. Ali o tome ćemo s njim razgovarati senzibilno i interno."

'Treba li Neuer ponovno igrati za Bayern? Ne'

"Tapalovićev odlazak po meni je bio najbolje rješenje", prokomentirao je bivši njemački reprezentativac Dietmar Hamann, danas stručni komentator Skya. "Neke od njegovih izjava su jednostavno sramotne, pokazuju njegovu taštinu jer je sebe stavio na prvo mjesto, a ne klub." Kada su ga pitali misli li da bi Neuer trebao ponovno igrati za Bayern nakon što se oporavi, Hamann je jasno odgovorio: "Ne."