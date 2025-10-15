Stanišić sa suigračima iz Bayerna uzeo bombu od auta pa dobio privilegiju koju rijetko tko može

Audi je Bayernu i ove godine osigurao nova vozila za sezonu, a igrači su mogli birati između širokog spektra potpuno električnih i hibridnih modela.

Osim primopredaje vozila, zvijezde su uživale u akcijskom danu na Audijevom vozačkom iskustvu i dobile ekskluzivne uvide u 'pionirski' Audijev F1 projekt. Oko 100 Audijevih zaposlenika imalo je priliku osobno upoznati igrače i sami im predati ključeve.

Igrači Bayerna posjetili su Neuburg an der Donau kako bi preuzeli svoje nove službene automobile za sezonu 2025./26. Kapetan Manuel Neuer i neki drugi suigrači odlučili su se za Audi Q8 SUV TFSI e, dok su Alphonso Davies, Jamal Musiala i Michael Olise preferirali potpuno električni RS e-tron GT performance. Mladi Tom Bischof odabrao je Audi Q4 Sportback e-tron, dok se Joshua Kimmich, kao obiteljski čovjek i otac četvero djece, odlučio za prostrani Audi Q7 SUV S line TFSI e sa sedam sjedala. Nije posebno označeno koji je auto odabrao hrvatski reprezentativac Josip Stanišić, iako bi mogao biti među brojnim igračima koji su spomenuti da su uzeli Audi Q8 SUV TFSI e.

"Igrači Bayerna odabrali su vozila koja impresivno odražavaju našu raznolikost u električnoj mobilnosti i performansama – od kompaktnog Q4 e-trona do snažnog Audija Q8 SUV TFSI e quattro i sportskog RS e-tron GT performance. Za svakoga je postojao odgovarajući model", rekao je Marco Schubert, član upravnog odbora za prodaju i marketing u AUDI AG-u.

Za izvršnog direktora FC Bayerna, Jana-Christiana Dreesena, posjet igrača Audiju sastavni je dio kalendara FCB-a.

"Primopredaja vozila od Audija FC Bayernu dugogodišnja je tradicija koja odražava naše pouzdano partnerstvo i uvijek je nešto posebno za naše igrače. Nakon 23 uspješne godine zajedno, nastavljamo slijediti iste ambiciozne ciljeve i potičemo jedni druge na vrhunske performanse. To nas povezuje na terenu i izvan njega. U današnje vrijeme takvo dugogodišnje partnerstvo nije uobičajeno i svi ga jako cijenimo."

Nakon što su primili svoja vozila, igrači su mogli demonstrirati svoje vozačke vještine na dinamičnoj površini i stazi upravljanja Audijevim iskustvom vožnje. Audi RS e-tron GT pružio je uzbuđenje i adrenalin.

Još jedan vrhunac bio je ekskluzivni pogled iza kulisa Audi F1 projekta. Igrači su posjetili radionicu za montažu V6 hibridnih motora, dinamički simulator, Kontrolnu sobu misije i ispitne klupe za motore. Tamo, gdje se stvaraju središnje komponente budućeg pogonskog sklopa Formule 1 – figurativno rečeno, 'srce' trkaćeg automobila – stekli su uvid u složenu tehnologiju.

Audi će se službeno priključiti Formuli 1 od naredne sezone, kada će preuzeti trenutnu ekipu Saubera i nastupati kao službena Audi ekipa.

