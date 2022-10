Nogometaši Dinama i Salzburga remizirali su u četvrtom kolu grupne faze Lige prvaka na Maksimiru odigravši 1:1. Bila je to vrlo dobra utakmica s dosta lijepih poteza, ali jedan je potez nakon utakmice zapanjio sve prisutne novinare.

Naime, srpski mediji pišu o tome što je napravio Strahinja Pavlović, branič Salzburga i srpske reprezentacije, u trenucima kada su igrači davali izjave za novinare. Pavlović je pjevao kultnu pjesmu Dinamovih navijača, odnosno Novih Fosila, "Kako je dobro vidjeti te opet" i onda je kasnije tumačio kako to nije pjesma Dinamovih navijača nego da istu pjesmu pjevaju i navijači Zvezde i Partizana.

"Srpski reprezentativac bocnuo hrvatske novinare: Strahinja Pavlović zapjevao poznatu pjesmu, a onda iznenadio sve prisutne", naslov je to na Kuriru. Portal Mondo pak piše: "Srbin zapjevao u Zagrebu pa odbrusio Hrvatima - ‘Nije to Dinamova pjesma‘: Čuveni hit na Maksimiru, ali uz objašnjenje".

Novinari su mu dobacili da pjeva slavnu Dinamovu pjesmu, a on im je uzvratio: "Ne, nije to Dinamova pjesma". Mondo pojašnjava da pjesmu koriste i navijači Zvezde i Partizana i to u mečevima protiv hrvatskih klubova.