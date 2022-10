Dinamo je ostvario solidan rezultat, ali je li moglo i bolje od toga? Što se dogodilo jučer na Maksimiru protiv RB Salzburga? Nisu Plavi uspjeli osvojiti željena tri boda u Ligi prvaka, no pobjeda Chelsea u Milanu ostavila je hrvatskog prvaka u utrci za europskim proljećem.

Pozitivan rezultat

U Ligi prvaka, ili u Europskoj ligi, s natjecateljskog je gledišta apsolutno svejedno. Jasno je kao dan da su naredne dvije utakmice protiv Milana u Zagrebu i Chelseaja u Londonu, na završetku natjecanja u grupi, odlučujuće, pogotovo sudar s Milanom.

"Rezultat je pozitivan što se mene tiče. Ne može se u svakoj utakmici očekivati bez malo sportske sreće pobjeda, ravnopravnost u nekakvim odnosima snaga, vrijednosti momčadi itd, dosta prisutna. Nije baš ugodno sada pričati trebali smo pobijediti. Trebali smo, ali da smo složili jedno od 10-15 minuta makar, igre kao što je bila polovica prvog poluvremena, da je Dinamo u to drugom poluvremenu složio 10-15 minuta, onda bi vjerojatno i pobijedio. Međutim, sve ako sažmemo, za mene je ovo sve pozitivno i tu se nema što puno reći", kazao nam je u uvodu Ilija Lončarević, bivši trener zagrebačkog Dinama u tri mandata.

'Možemo mi sad pametovati'

"Čujte, svi mi sad možemo pametovati, i mi treneri i sadašnji i bivši, ali pametovanje je jedno, general poslije bitke biti je jedno, ali utakmica i natjecanje u skupini je sasvim nešto drugo. Tu su i protivnici koje Dinamo ima. I sad kad se sve to skupa uzme i zbroji, Dinamo za sad ima pozitivan rezultat što se mene tiče. Ima apsolutno još uvijek i uvjete da ide daje. Prema tome, treba ostaviti zadnje dvije utakmice pa da se onda vidi što i kako".

Upitali smo iskusnog trenerskog lisca da li bi bilo bolje da je možda Martin Baturina ušao u igru ranije?

"To je stvar što je najveći uzrok Dinamovog nestanka što se igre tiče je nedostatak igrača. Čim je Drmić ušao, a Petković nije izašao, nastao je nedostatak igrača u sredini terena i tu je daleko najveći problem bio. Zato je RB Salzburg došao do puno napada i kontranapada iz kojih je mogao zabiti gol-dva i mi bi izgubili, Dinamo bi izgubio utakmicu. Dobro da se to nije dogodilo. Tu je nastao i poremećaj u balansu Dinamove momčadi i to je najveći problem bio".

Ustaljeni način igre

Je li bilo kakvih trenerskih anomalija u promjenama sustava za vrijeme igre ili nečeg što samo vi stručnjaci i treneri vidite, a što je možda utjecalo na ishod utakmice i događanja na terenu?

"Nisam primijetio bilo kakve promjene. Oni (Dinamo op.a) imaju svoj ustaljeni način igre. To je ono što njih karakterizira. Jedina greška je ta što je Čačić ponovno išao isprobavati način igre s dva centarfora. To je davno isprobano da ne ide i to je daleko najveći problem što se tiče Dinamove igre", zaključio je Ilija Lončarević.