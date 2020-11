SREBRNI VATRENI UŠAO U POVIJEST SERIE A I BUNDESLIGE: Da, upravo je ovo ostvario; Ovo mogu samo veliki

Jedan od najboljih hrvatskih nogometaša Ivan Perišić u subotu je poslijepodne nastupio u 9. kolu talijanske Serie A za svoj Inter na gostovanju kod Sassuoloa, te je tako ušao u povijest dvaju od pet najjačih europskih i svjetskih nogometnih liga.

JEDNO OD NAJLUĐIH KOLA U ITALIJI OVE SEZONE: Perišić sudjelovao u nestvarnom preokretu Intera. Sassuolo gazi sve

Krilni napadač Hrvatske postao je jedini nogometaš od 2011. koji ima barem po 130 nastupa u Bundesligi i Serie A. Točnije, prema izvještavanju OptaPaola, specijaliziranog statističkog nogometnog sitea, Perišiću je ovo 150 utakmica u Serie A.

150 – Ivan Perisic will play today his 150th game in the Italian top-flight – since 2011/12 season, he is the only player to have played at least 130 games both in Serie A and in Bundesliga. Bilingual.#SassuoloInter pic.twitter.com/ImYTtFkdWU

— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 28, 2020