Srbin se osramotio, navijači ga tjeraju iz Liverpoola: 'Ostavi dres i idi'
Kerkez je nakon katastrofalne utakmice dobio salvu kritika navijača Liverpoola
Miloš Kerkez (21), srpski nogometaš s mađarskom putovnicom, našao se na žestokom udaru kritika u Liverpoolu, čiji je član od ljeta ove godine.
Kritike su dosegle vrhunac poslije poraza Redsa od Crystal Palacea u EFL Kupu 0:3, u utakmici koju je tal lijevi bočni odigrao katastrofalno.
Na dnu
Kerkez ni prije toga nije briljirao, a sada je, barem prema mišljenju navijača i stručnjaka, dotakao dno.
"Ja bih ga maknuo iz početne postave. Neka shvati svoju ulogu u momčadi. Očito se muči i izgleda da mu je vrlo neugodno", rekao je bivši nogometaš Stephen Warnock, a navijači su bili još oštriji.
Neke od komentara ljutih navijača na društvenim mrežama prenosimo u nastavku:
"Miloš Kerkez - hvala na uslugama. Ostavi dres i idi iz kluba."
"Miloš Kerkez je bio najslabiji igrač u nebitnom meču s trećom postavom na terenu. Sve to jasno govori o njemu".
"Kako je Miloš Kerkez od najboljeg lijevog beka lige došao do najgoreg u nekoliko utakmica?"
"Evo, ja ću reći ako je sve strah. Bacili smo 40 milijuna na Miloša Kerkeza. Spor je, loš s loptom, boji se kad je s njom. Jedino je koliko-toliko ok u obrani".
