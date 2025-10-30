Srbin se osramotio, navijači ga tjeraju iz Liverpoola: 'Ostavi dres i idi'

Miloš Kerkez (21), srpski nogometaš s mađarskom putovnicom, našao se na žestokom udaru kritika u Liverpoolu, čiji je član od ljeta ove godine.

Kritike su dosegle vrhunac poslije poraza Redsa od Crystal Palacea u EFL Kupu 0:3, u utakmici koju je tal lijevi bočni odigrao katastrofalno.

Na dnu

Kerkez ni prije toga nije briljirao, a sada je, barem prema mišljenju navijača i stručnjaka, dotakao dno.

"Ja bih ga maknuo iz početne postave. Neka shvati svoju ulogu u momčadi. Očito se muči i izgleda da mu je vrlo neugodno", rekao je bivši nogometaš Stephen Warnock, a navijači su bili još oštriji.

Neke od komentara ljutih navijača na društvenim mrežama prenosimo u nastavku:

"Miloš Kerkez - hvala na uslugama. Ostavi dres i idi iz kluba."

"Miloš Kerkez je bio najslabiji igrač u nebitnom meču s trećom postavom na terenu. Sve to jasno govori o njemu".

"Kako je Miloš Kerkez od najboljeg lijevog beka lige došao do najgoreg u nekoliko utakmica?"

"Evo, ja ću reći ako je sve strah. Bacili smo 40 milijuna na Miloša Kerkeza. Spor je, loš s loptom, boji se kad je s njom. Jedino je koliko-toliko ok u obrani".

