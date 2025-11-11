Srpska istraživanja tvrde da imaju jaču bazu od Hrvatske: Rezultati momčadi pokazuju drugačije

Uoči novog ciklusa kvalifikacija, srpski portal Mozzart sport proveo je zanimljivo istraživanje koje je odmah izazvalo usporedbe s Hrvatskom. Tema je bila vječna, koliko koja reprezentacija zapravo ima kvalitetnih igrača i koliko se taj potencijal vidi na travnjaku.

U Srbiji se godinama, nakon svakog neuspjeha, ponavlja ista rečenica kako kažu: “Nemamo igrače.” No, prema novim podacima s portala Transfermarkt, taj je narativ teško održiv. Srpska reprezentacija danas raspolaže s čak 57 nogometaša čija tržišna vrijednost prelazi tri milijuna eura, 25 njih vrijedi više od pet milijuna, a 15 igrača procijenjeno je na preko 10 milijuna eura.

Brojke koje bi, barem na papiru, trebale predstavljati temelj jedne jake reprezentacije.

Usporedbe radi, Hrvatska reprezentacija koja posljednje desetljeće živi u društvu svjetske nogometne elite i koja ima 13 igrača iznad 10 milijuna eura, 25 iznad pet i 50 iznad tri milijuna eura. Dakle, Srbija danas ima nešto širu i tržišno vredniju bazu, ali kad se pogledaju rezultati, prednost je i dalje jasno na hrvatskoj strani.

Obje zemlje dijele sličan nogometni “DNK”, to jest da su obje tehnički potkovane i fizički snažne igrače s izraženim temperamentom. Razlika je, međutim, u tome što je Hrvatska svoj talent pretvorila u sustav, dok Srbija, kako sami priznaju njihovi mediji, često ostaje zarobljena između euforije i razočaranja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hrvatska ima elitni sloj igrača koji predvodi Joško Gvardiol, jedan od najskupljih braniča svijeta (vrijedan 75 milijuna eura). Uz njega su Mateo Kovačić, Lovro Majer, Marcelo Brozović, Josip Stanišić i drugi, koji čine jezgru momčadi sposobnu igrati s bilo kim na svijetu.

S druge strane, Srbija ima širu raspodjelu kvalitete, više igrača u rasponu od 10 do 20 milijuna eura, među kojima su Dušan Vlahović, Sergej Milinković-Savić, Strahinja Pavlović, Nikola Milenković i Aleksandar Mitrović.

Na papiru, to je vrlo respektabilan kadar. U praksi, međutim, Srbija se već godinama muči pronaći formulu koja bi taj talent pretvorila u stabilne rezultate. Iako su brojke na strani Srbije, Hrvatska ima ono što se ne može izmjeriti novcem, to jest jasnu hijerarhiju, prepoznatljiv sustav igre i kult reprezentacije koji traje bez obzira na generaciju.

U hrvatskom modelu svaki mladi igrač zna svoj put, svaka selekcija ima kontinuitet, a kolektiv je uvijek važniji od pojedinca. Srbija, pak, unatoč širem izboru i većem tržišnom potencijalu, još uvijek traži stabilnost i strukturu. Brojevi pokazuju da igrača ima, ali rezultati pokazuju da još nema sustava koji bi ih povezao.

Kad se zbroje sve brojke, Srbija danas ima više skupih igrača od Hrvatske, ali to još nije pretvorila u uspjehe na velikim natjecanjima.

POGLEDAJTE VIDEO: