Španjolski mediji tvrde: Jedan od najboljih golgetera današnjice ipak ne dolazi u Milan

Poljski golgeter Robert Lewandowski (37), kojemu na kraju ove sezone ističe ugovor s Barcelonom, želio bi ostati u katalonskom klubu još godinu dana, objavili su španjolski mediji.

Proteklog vikenda njegov menadžer Pini Zahavi sastao se s predsjednikom Barce Joanom Laportom i sportskim direktorom Decom. Lewandowski i njegova obitelj odlično se osjećaju u Barceloni i poljski nogometaš htio bi produžiti ostanak na Camp Nou.

Vodstvo Barcelone smatra da je prerano da bi već sada donijeli odluku o produženju suradnje, te su poručili Lewandowskom da će to ovisiti o njegovim partijama u ostatku sezone.

Lewandowski nosi dres Barcelone od ljeta 2022. i u 164 utakmice je zabio 109 pogodaka. I ove sezone, unatoč ozljedama, ima dobar učinak, upisao je osam golova i dvije asistencije.

POGLEDAJTE VIDEO: Ministar pozvao Messija da zaigraju i dobro se osramotio: Leo nije mogao vjerovati što ovaj radi