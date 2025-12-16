FREEMAIL
Španjolski mediji tvrde: Jedan od najboljih golgetera današnjice ipak ne dolazi u Milan

Španjolski mediji tvrde: Jedan od najboljih golgetera današnjice ipak ne dolazi u Milan
Foto: Mateusz Slodkowski/zuma Press/profimedia

Lewandowski nosi dres Barcelone od ljeta 2022. i u 164 utakmice je zabio 109 pogodaka.

16.12.2025.
13:58
Hina
Mateusz Slodkowski/zuma Press/profimedia
Poljski golgeter Robert Lewandowski (37), kojemu na kraju ove sezone ističe ugovor s Barcelonom, želio bi ostati u katalonskom klubu još godinu dana, objavili su španjolski mediji. 

Proteklog vikenda njegov menadžer Pini Zahavi sastao se s predsjednikom Barce Joanom Laportom i sportskim direktorom Decom. Lewandowski i njegova obitelj odlično se osjećaju u Barceloni i poljski nogometaš htio bi produžiti ostanak na Camp Nou. 

Vodstvo Barcelone smatra da je prerano da bi već sada donijeli odluku o produženju suradnje, te su poručili Lewandowskom da će to ovisiti o njegovim partijama u ostatku sezone. 

Lewandowski nosi dres Barcelone od ljeta 2022. i u 164 utakmice je zabio 109 pogodaka. I ove sezone, unatoč ozljedama, ima dobar učinak, upisao je osam golova i dvije asistencije. 

