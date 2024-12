Španjolski mediji pronašli utjehu za Mbappea: Uspavanog Francuza usporedili su s Modrićem?

Kylian Mbappé trenutno ne doživljava najljepše dane u Madridu. Real je klub najvećih apetita i od Francuza su odmah nakon dolaska očekivali nogometnu eksploziju, no Mbappé igra ispod svake razine. Razočarani Španjolci pokušavaju naći utjehu i uspavanosti Francuza, a španjolski As u novome je članku podsjetio kako je Rea već imao zvijezde kojima je trebalo duže vremena za prilagodbu. Među njima glavni je primjer sjajne zvijezde koja je proslavila klub iz Madrida upravo hrvatski kapetan Luka Modrić.

Španjolci su u svome članku podsjetili Realove navijače na slab početak Luke Modrića.

"Luka Modrić stigao je u Real Madrid s 27 godina, u ljeto 2012. Učinio je to nakon igranja za Tottenham , s potpisom koji je izazvao velika očekivanja. 'Modrićeva klasa učinit će da se Bernabéu zaljubi', upozorio je Mourinho", započeo je španjolski list.

"No, u svojoj prvoj sezoni Hrvat se nije uspio nametnuti kao starter pod vodstvom Portugalca. Optuživali su ga da je slab i spor. Već u prosincu 2012. o njemu se pričalo kao o najgorem pojačanju sezone. Njegova uloga u momčadi bila je neizvjesna, a sumnje u to je li bio vrijedan 35 milijuna eura plaćenih za njegov transfer bile su stalne"

No Modrića to nije pokolebalo, hrvatski maestro ignorirao je kritike te se do kraja sezone nametnuo momčadi, a iduće godine kad je Real došao do dugo očekivane 'decime' bio je jedan od nositelja 'kraljevske' vezne linije.

"I što se zatim dogodilo? Šest Liga prvaka, tri Lige, jedan Kup Kralja, više Superkupova i Svjetskih klupskih prvenstava i zasluga da je prvi okončao hegemoniju dugu više od desetljeća koju su vodili Messi i Cristiano, kada je osvojio Zlatnu loptu 2018. godine", nizao je As Lukine nevjerojatne uspjehe.

"S 39 godina Modrić je posljednji instrument orkestra koji je s Kroosom i Casemirom cijelo desetljeće krojio ritam bijele prijestolnice. Rođeni playmaker, jedan od onih koji mijenjaju dinamiku utakmice i čiji će trag ostati u utrobi Bernabéua", poklonio je španjolski tjednik hrvatskome kapetanu.

No nije Modrić jedini primjer u novijoj Realovoj povijesti koje As spominje. Mbappé utjehu u slabome startu može pronaći i među svojim zemljacima Zinedine Zidaneu i Karimu Benzemi koji u prvoj sezoni nisu najbolje krenuli, ali su ubrzo pokazali klasu i ispisali Realovu povijest. Sjetimo se i Thibauta Courtoisa. Belgijanac je došao u Real kao najbolji golman, a u prvoj sezoni izgledao kao švicarski sir. Kraljevski klub iskazao mu je povjerenje, a on je to vratio senzacionalnim obranama. Jedinica Reala upisao je svoje ime u povijest najvećeg kluba sjajnim intervencijama u dvama finalima Ligi prvaka koje Real ne bi uzeo bez njegovih obrana.

