Bruno Petković nije se previše naigrao na Europskome prvenstvu u Njemačkoj. Napadač Vatrenih ukupno je odigrao 87 minuta protiv Španjolske i Albanije, protiv koje je ušao kao starter. Ipak izgleda da je 'zapeo za oko' španjolskim medijima

Španjolski As navodi Petkovića kao idealnu investiciju za španjolske klubove čija je cijena prava sitnica. Petković ima ugovor s Dinamom do ljeta 2025. no mogao bi otići već ovo ljeto. Za raskid ugovora trebao bi platiti 2,5 milijuna eura. As smatra to premalom cifrom za napadača takve sposobnosti. Španjolski tjednik tvrdi da brojni španjolski klubovi traže igrača takvog kalibra i kako bi Petković mogao postati vruća roba u španjolskome prijelaznome roku,

As je također citirao rečenicu izbornika Dalića nakon sjajne Brunine partije u Ligi nacija protiv izbornika. Tada je Dalić izjavio da je s tim talentom i kvalitetom igrač za Real Madrid i Barcelonu.

Bruno Petković jedan je od ključnih igrača Dinama i njegov odlazak pogodio bi momčad s Maksimira. Na Plavima je da probaju zadržati svoga kapetana, ali ako dođe dobra ponuda, tko zna…

