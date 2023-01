U susretu 19. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid i Real Sociedad su odigrali 0-0. Real je imao goste na konopcima, ali nije uspio zabiti pogodak iz nekoliko izglednih prilika. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić igrao je za domaćine od 77 minute.

Ovim rezultatom "Kraljevski klub" se udaljava od vodeće Barce koja sada ima velikih pet bodova plusa, a oba kuba imaju i utakmicu manje. Prije nego što je na teren utrčao naš Luka, njegovu je poziciju pokrivao Dani Ceballos, veznjak koji godinama čeka na svoju priliku u Realu.

Popularna Marca sada piše kako bi Ceballos mogao biti Ancelottijeva zamjena za Modrića.

Nije to jedina dilema

"Kada je Hrvat u punoj snazi, on je neupitan za prvu momčad. No Modrić je često na klupi otkako se vratio sa Svjetskog prvenstva. Odlične vijesti za Ancelottija je to što ima spremnu zamjenu u Ceballosu. Tandem Kroos - Modrić više nije nedodirljiv u sredini terena", pišu Španjolci.

Španjolci dalje pišu kako je mogući razlog zašto je Modrić odmarao 120 minuta koje je odigrao protiv Atletico Madrida u Kupu kralja. Marca nadalje piše o dilemama Ancelottija te govore kako je problem i desni bek.

Inače je prvotimac bio Dani Carvajal, ali se on iz Katar vratio u lošem stanju te je Ancelotti njegovu poziciju "krpao" s Nachom, Odriozolom, Militaom, Vazquezom i Rudigerom. Navode kako je problem i desno krilo jer tamo Real nema standardnog igrača kao što ima na lijevoj strani u liku Viniciusa.