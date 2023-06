Manchester City, aktualni pobjednik Lige prvaka, službeno je na svojim internetskim stranicama objavio da je novi igrač kluba hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić.

Već je određeno vrijeme bilo poznato da će Kovačić napustiti Chelsea, ali ne i englesku Premier ligu. Znalo se kako će već dosad veliku karijeru nastaviti u Manchester Cityju koji je prošle sezone, uz Ligu prvaka, osvojio Premier ligu te FA kup. Ranije je Kovačić prošao liječničke preglede, a klub je potvrdio kako je hrvatski vezni nogometaš potpisao ugovor na četiri godine.

Ugledna španjolska Marca odlazak Kovačića u City komentira pod naslovom "Kovačić, totalni veznjak za kompletiranje Guardiolinog Super Cityja."

"Balkanac je sazrio i evoluirao otkako je bio u Realu, ali..."

U tekstu piše: "Hrvat je luksuzno pojačanje Pepove momčadi, prvo nakon što je osvojila engleski i europski naslov. City je ostao bez kapetana Ilkaya Gündogana, ali je odmah reagirao kupnjom Kovačića." Marca dodaje: "Kovačić je rođen u Austriji, ali je Balkanac. Posljednjih godina daleko je zreliji i kompletniji nogometaš nego što je bio kada je došao u Real. Kovačić je sada izvanserijski što se tiče oduzimanja lopte i kontri. Izvanredno je sposoban u iznošenju lopte i driblingu. Jako mu je teško oduzeti loptu i lako se odupire pritisku suparnika."

No, ističe Marca: "Kovačić je evoluirao, ali se tim procesom udaljio od kaznenog prostora, dijela terena kojem je Gündogan uvijek blizu te je doprinosio Cityju brojnim golovima i asistencijama. City ne može očekivati toliki ofenzivni učinak od Kovačića. On je nogometaš koji jako malo riskira i drži loptu kada mu je momčad u napadu. Očito je Kovačić drugačiji profil igrača od Gündogana, ali on ni nije njegova kopija."

"Igrao je loše prošle sezone u Chelseaju i zato je otpisan. Guardiola mu je dao savršenu priliku za renesansu"

Nasuprot ovome, As, drugi madridski sportski dnevnik, donosi tekst naslovljen: "Kovačić, Guardiolin novi Gündogan", u kojem piše: "Kovačić ima jako težak zadatak. Zamijeniti legendarnog kapetana koji je nakon sedam godina u Cityju otišao u Barcelonu." No, As zatim ističe razlike između ovih igrača: "Kovačić u nogama ima manje golova i ofenzivnog doprinosa, ali donosi veliki radijus kretanja i sjajnu sposobnost vođenja lopte".

Ovaj izvor naglašava da Kovačić dolazi u City zato što je otpisan u Chelseaju: "Hrvat je bio prva žrtva velike rekonstrukcije koju tamo provodi Mauricio Pochettino. Uostalom, već je prošle sezone na Stamford Bridgeu igrao daleko manje i lošije nego inače. Zato je odmah prihvatio veliku priliku za renesansu, koju mu je ponudio Guardiola."