Španjolci: Real bi mogao biti bez Modrića na klupskom Svjetskom prvenstvu

FIFA je uvela izvanredan prijelazni rok koji će trajati od 1. do 10. lipnja, ali će on vrijediti samo za one klubove koji će igrati novo Svjetsko klupsko prvenstvo koje će se igrati u 11 gradova u SAD-u od 15. lipnja do 13. srpnja.

Dakle, privilegiju da kupe igrače mjesec dana prije ostalih imat će Real Madrid, Manchester City, Bayern, Borussia Dortmund, PSG, Inter, Chelsea, Porto, Benfica, Atletico Madrid, Salzburg i Juventus. Oni će u prvih deset dana lipnja moći izvanredno kupiti i registrirati igrače.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Problem je u igračima kojima ugovori ističu 30. lipnja jer ukoliko ne produže ugovor s klubom neće moći biti registrirani, pa tako ni sudjelovati na prvenstvu.

Hrvatski kapetan Luka Modrić mogao bi biti jedan od onih kojima će se to dogoditi, osim ako Real ne odluči produžiti ugovor s maestrom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Španjolski Relevo zato piše: "Ako Real želi računati na Modrića na tom SP-u morat će mu obnoviti ugovor."

Osim Modrića takvu bi sudbinu mogao imati i Kevin de Bruyne kojem ističe ugovor s Manchester Cityjem.

POGLEDAJTE VIDEO: Kuzmanović skuplja MVP nagrade kao obrane: Ponovno igrač utakmice

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa