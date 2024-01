Luka Modrić ušao jeu posljednjih šest mjeseci ugovora s Real Madridom, što je potaknulo opet spekulacije gdje bismo kapetana Vatrenih mogli gledati sljedeće sezone, no on ističe da je samo fokusiran na Kraljevski klub, a trener Carlo Ancelotti u utorak je istaknuo da samo on odlučuje o svojoj sudbini.

"Modrić, kao i Kroos i Nacho, kojima ugovori također završavaju za šest mjeseci, sam odlučuje što će napraviti. Njegova budućnost je u njegovim rukama", poručio je Ancelotti.

Španjolski Relevo nakon toga je objavio da je teško vjerovati da će mu ovo biti posljednja sezona, ali da je "od danas plan da napusti Real Madrid kada ova kampanja završi".

Modrić je istoga dana oduševio majstorskim potezom na treningu, zabio krasan gol vanjskom stranom stopala, a Real je snimku njegove majstorije objavio na društvenim mrežama.

