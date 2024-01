Već se jako dugo piše o dolasku francuskog superstara Kyliana Mbappea u Real Madrid, kruži bezbroj glasina, a od prvog dana 2024. godine stiglo je vrijeme kada bi on konačno mogao povući potez za odlazak i svog PSG-a. Naime, on je je prošloga ljeta potpisao produženje ugovora do ljeta 2024., uz mogućnost produženja na dodatnih godinu dana. No, nakon toga je prošloga ljeta odbio potpisati produženje do 2025., što znači da bi u ljeto 2024. bio slobodan igrač te će moći besplatno prijeći u drugi klub. A svoj transfer moći će dogovarati od prvog dana ove godine.

Prema tvrdnjama španjolskih medija, Mbappeova majka i agentica Fayza Lamari već je rezervirala smještaj u Španjolskoj.

No, Real se tu ne namjerava zaustaviti.

Španjolski mediji su objavili da će uz dovođenje Mbappea, Realov predsjednik Florentino Perez pokušati dovesti i sjajnog norveškog golgetera iz Manchester Cityja Erlinga Haalanda. On je pod ugovorom s "Građanima", no navodno će se u ljeto 2024. aktivirati klauzula u njegovom ugovoru koja mu dopušta odlazak iz Manchestera po "pristojnoj" cijeni. Ne zna se o kojem se iznosu radi, ali je riječ o svoti koju su "Kraljevi" bez problema spremni platiti.

