Već se jako dugo piše o dolasku francuskog superstara Kyliana Mbappea u Real Madrid, kruži bezbroj glasina, a od prvog dana 2024. godine stiglo je vrijeme kada bi on konačno mogao povući potez za odlazak i svog PSG-a. Naime, on je je prošloga ljeta potpisao produženje ugovora do ljeta 2024., uz mogućnost produženja na dodatnih godinu dana. No, nakon toga je prošloga ljeta odbio potpisati produženje do 2025., što znači da bi u ljeto 2024. bio slobodan igrač te će moći besplatno prijeći u drugi klub. A svoj transfer moći će dogovarati od prvog dana ove godine.

"Real Madrid će nakon ponoći kontaktirati Kyliana Mbappea. Imat će 15 dana da donese konačnu odluku i da potpiše ugovor", objavio je španjolski AS u ponedjeljak, a par sati kasnije El Chiringuito je objavio da se dogodio prvi potez.

Prema njihovim tvrdnjama, Mbappeova majka Fayza Lamari već je rezervirala smještaj u Španjolskoj.

Ako se transfer ostvari, ona će živjeti u Moraleji, četvrti na sjeveru Madrida.

