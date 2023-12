Već dugo se piše o potencijalom dolaska francuskog superstara Kyliana Mbappea u Real Madrid iz PSG-a, no on je i dalje u Parizu, samo se ne zna do kada točno.

Naime, on je je prošlo ljeto potpisao produženje ugovora do ljeta 2024., uz mogućnost produženja na dodatnih godinu dana. No, nakon toga je ovoga ljeta odbio potpisati produženje do 2025., što znači da bi iduće ljeto bio slobodan igrač te će moći besplatno prijeći u drugi klub.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Kauboja na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.

U Realu pomno prate njegovu situaciju, no čini se da ga neće pokušati (ponovno) dovesti po svaku cijenu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ugledni francuski list L'Equipe objavio je da će Real uskoro povući korake za Mbappéov dolazak, ali u skladu s njihovim planom i uvjetima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, Real je prošle zime za Mbappea nudio odštetu od skoro 200 milijuna eura i njemu basnoslovnu plaću, no PSG je odbio njihovu ponudu, a sada Španjolci očito planiraju posljednju ponudu koja će biti po principu 'uzmi ili ostavi', a ako je odbije vrata 'Kraljevskog kluba' će mu biti zauvijek zatvorena.