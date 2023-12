Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić u subotu je na povratničkom treningu Real Madrida dobio ovacije, a nakon njega je dao izjavu medijima u kojoj je progovorio o svojim aplanovima za budućnost.

"Moj plan je nastaviti ispisivati povijest ovdje, nastaviti s pobjedama, trofejima i nadam se da će tako biti ove sezone. Nadam se da ću uživati u svakom trenutku jer nikad ne zna koliko će sve ovo trajati u najboljem klubu na svijetu", rekao je Modrić.

Govorio je i o ostanku trenera Carla Ancelottija, koji je ovoga tjedna produžio ugovor s Kraljevskim klubom do 2026. godine.

"To je nešto vrlo bitno, presretni smo što šef ostaje. Smatram da je to odličan potez kluba. Za nas sve igrače to je sjajna vijest", rekao je.

Podsjetimo, Modrić ulazi u posljednjih šest mjeseci ugovora s Real Madridom, što je potaknulo opet spekulacije gdje bismo kapetana Vatrenih mogli gledati sljedeće sezone.

Ove sezone je u 20 nastupa za Real zabio jedan gol uz tri asistencije.