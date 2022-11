Brazilski reprezentativac Rodrygo Silva de Goes, ili kraće Rodrygo, ispričao je svoju životnu priču za Players' Tribune. Zvijezda Real Madrida tim je povodom otkrio kako je prošlo njegovo privikavanje na svlačionici španjolskog velikana, a hrvatskim nogometnim zaljubljenicima posebno će biti zanimljiv dio u kojem je pričao o Luki Modriću.

"Izvan terena je bilo lako. Već sam učio španjolski, a imao sam dečke iz Brazila: Vinija Jr., Casemira, Militãoa i Marcela, koji mi je bio kao tata. Ali svi znamo tko je pravi padre, zar ne??

Stalno se šalimo s Lukom da je star. Čovječe, on je najbolji s kojim sam igrao. Casemiro je jednom rekao da će moj tata uskoro napuniti 36 godina. Luka je rekao: “Stvarno? Onda me moraš poštovati jer ti mogu biti otac.”

To je bilo to. Luka me počeo zvati hijo (sine). Ponekad ga zovem padre. Kao i moj pravi tata, zna biti davež. Stalno nam visi nad glavama, cijelo vrijeme. Ali tako je to u Madridu. Moraš raditi cijelo vrijeme. Bez prestanka. To je kao što mi u Brazilu kažemo: Moraš ubiti lava svaki dan."