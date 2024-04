Rijeka je prvi finalist Kupa nakon što je u Kranjčevićevoj ulici s 1-0 pobijedila Lokomotivu 1-0.

Jedini gol djelo je Ivana Smolčića koji je mrežu domaćina zatresao u 70. minute. Nakon utakmice pred kamere RTL-a stao je trener pobjedničke momčadi Željko Sopić, koji se dotaknuo ozljede Marka Pjace.

"Podijeljene su emocije, s jedne strane prošli smo u finale Kupa, sad bi ja trebao likovati, skakati, a s druge strane, došlo je do ozljede Marka Pjace na ovom predivnom terenu. Ali nema veze, mi nismo Hrvati, to samo treba okrenuti glavu i nema veze, mi imamo 3000 igrača, trenutno vjerojatno gospodin Dalić ima jedno 12 lijevih krila, pa onda nije bitno što se čovjek vjerojatno, ne vjerojatno, nego sigurno ozlijedio radi terena. To vam je tako."

Razloga za slavlje imate, hoćete li nastaviti tradiciju do benzinske crpke?

"Naravno, na Lučkom je benzinska. Pumpa je moja, tako da nema nekog velikog problema, to je najmanje što mogu napraviti. Ovi dečki koji su stvarno danas ostavili srce na terenu. Ponovno bih čestitao dvije ekipe jer danas nije bilo lagano igrati. Teren je uzeo svoje, napravili smo neke zamjene, neki igrači su se osjećali svježije, neki su bili malo umorni, ali sve u svemu uspjeli smo pobijediti utakmicu na mišiće i ušli polufinale Kupa."

Koga očekujete kao protivnika u finalu Kupa, Hajduk ili Dinamo?

"Potpuno mi je svejedno. Ponovno kažem, zna se iz kojeg sam grada i za koga navijam, a sad tko će pobijediti, tko je bolji, neka pobijedi i to mi je potpuno svejedno.

Finale su dvije utakmice i veliki je ulog, lakše u Europu.

"Druga utakmica se igra na Rujevici. To će biti prva utakmica koju ćemo uopće igrati kod kuće ove godine u Kupu. Nekada nije dobro imati broj jedan pošto igrate sve utakmice u gostima, odnosno nismo imali sreće sa ždrijebom, ali ja nemam nikakvo mišljenje o tome. To je sad daleka budućnost. Pričamo o utakmicama 15. i 30. svibnja. Znači, trenutno sav fokus je samo na Hajduku od kojeg ćemo se početi pripremati nakon što se regeneriramo u petak."

Rijeka je trenutno vodeća u prvenstvu, dvostruka kruna je na vidiku.

"Rijeka je već duže prva. To što vi malo drugačije gledate, ja to sasvim drugačije vidim, budemo vidjeli."