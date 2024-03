Trener Rijeke Željko Sopić na press konferenciji je najavio utakmicu s Varaždinom, u samom uvodu je rekao: "Igramo protiv jedne jako dobre momčadi usprkos rezultatu s kup-utakmice protiv Hajduka. Varaždin je po meni bio dominantan 40 minuta, ali nažalost u nogometu ne idu uvijek stvari kako želite. Na domaćem terenu odigrali su 1:1. Očekuje nas težak posao, ali utakmicu igramo na svojoj Rujevici i, da se ne vraćam na stare izjave, reći ću kako se nikoga ne bojimo."

O aferi koja trese hrvatski nogomet i odražava li se to na igrače:

"Ne. Ne znam uopće o kakvoj je situaciji riječ. To je klasika u hrvatskom nogometu. Uvijek se nešto događa, događa se ovo. Nemam komentar, ne znam što bih trebao reći, idemo dalje. Mi smo nogometni djelatnici i to je to."

O nervozi uoči utakmice.

"Zašto bi je bilo? Ha, dobro, onda napišite da će biti nervoze. Zašto bi bilo nervoze? Zašto nema nervoze zbog rata u Ukrajini ili zato što ubijaju Palestince u Gazi?"

O psovkama Darija Bela na Maksimiru.

"Ma ne zanimaju me suci. Vi imate svoje mišljenje, pišite o tome kolumnu. Fulana tema, nemojte me o tome ništa pitati. Ne zanima me to, neka se time bavi tko treba. Pa neće u Rijeci ulica birati trenera, valjda postoje Raić-Sudar i Mišković koji to rade. Tako je u sportu, politici i svemu. O nogometu možemo pričati."

