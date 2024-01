Hajduk i Rijeka u nedjelju će zaključiti 20. kolo HNL-a. Neovisno o ishodu utakmice Istre i Dinama, Jadranski derbi bit će okršaj trenutno prvoplasirane i drugoplasirane momčadi prvenstva, stoga je ulog te utakmice itekako velik.

Iako je to službeno prvo kolo proljetnog dijela prvenstva, Rijeka je sezonu nastavila u srijedu pobjedom u Gorici u sklopu zaostale utakmice 4. kola.

''O utakmici ne treba previše pričati, sam pogled na ljestvicu dovoljno govori. Igraju prva i druga momčad lige pred punim Poljudom. Ovaj derbi kao i svaki drugi HNL susret nosi tri boda. Ova utakmica neće riješiti pitanje prvaka, kako god završila, jer stvarno ima još puno utakmica do kraja. Izaći ćemo s gardom kakav krasi Rijeku od početka sezone i vjerujemo u pozitivan ishod'', najavio je strateg kluba s Kvarnera, Željko Sopić.

Također, rekao je kako u Splitu vrlo vjerojatno neće moći računati na Emira Dilavera, dok će Matej Mitrović u trenažni proces ući tek u tjednu nakon derbija.

Dijele isto mišljenje

Mislav Karoglan dijeli mišljenje sa Sopićem: ''Ništa ova utakmica neće riješiti. Ovo je tek prvi od 17 koraka. Nismo još ni Europu osigurali. Stalno pričam koliko je Rijeka legitiman kandidat za titulu. Ovo je troboj i to će biti do kraja'', kazao je strateg Splićana i poručio kako derbi odlučuju nijanse i da je potrebno biti hladne glave kako bi ostvarili uspješan rezultat.

Stanje u momčadi Hajduka je dobro, izostaje samo Ferro, a Karoglan tvrdi kako ima tek jednu dilemu oko početnog sastava.

U prva dva Jadranska derbija ove sezone oba puta slavio je domaćin identičnim rezultatom, 1-0. U slučaju pobjede Hajduka ili neriješenog rezultata neće doći do promjene na vrhu, no uspiju li Sopićevi izabranici doći do sva tri boda preuzet će prvo mjesto prvenstvene ljestvice.

