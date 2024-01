Liverpool je na društvenim mrežama objavio kako će Jürgen Klopp napustiti klupu engleskog velikana na kraju ove sezone. Klopp je jedan od najuspješnijih trenera u povijesti tog kluba, a otići će nakon devet sezona u Premier ligi.

Objasnio je svoju odluku: "Mogu razumjeti da je to šok za mnoge ljude u ovom trenutku, kada to čujete prvi put, ali mogu to objasniti - ili barem pokušati objasniti. Volim apsolutno sve u vezi s ovim klubom, volim sve u vezi s gradom, volim sve u vezi s našim navijačima, volim momčad, volim osoblje. Volim sve. Ali to što donosim ovu odluku pokazuje vam da sam uvjeren da je to ona koju moram donijeti", rekao je.

"Kako da to kažem, ja sam na izmaku snaga, ponestaje mi energije. Sada nemam problema, očito, znao sam već duže da ću to morati objaviti u jednom trenutku, ali sada sam sasvim dobro. Međutim, znam da ne mogu raditi posao opet i opet i opet i opet. Nakon svog vremena koje smo proveli zajedno i nakon svega što smo prošli zajedno, raslo je poštovanje prema vama, ljubav prema vama i najmanje što vam dugujem je istina -ovo je istina", dodao je.

Šokirala je odluka Nijemca cijeli nogometni svijet, a već se traže nasljednici za njegovu poziciju. Logično, vodeći favorit je Xabi Alonso, bivši igrač Liverpoola, čija momčad igra sjajan nogomet i trenutno je prva na tablici u Bundesligi. Osim njega, postoje i drugi kandidati, pitamo vas koji je vaš izbor?

Napete i atraktivne utakmice Europskog prvenstva gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.

