Trenera Liverpoola, Juergena Kloppa su na konferenciji za medije uoči utakmice s Crystal Palaceom upitali o mogućim transferima u zimskom prijelaznom roku.

Joel Matip bi zbog ozljede mogao propustiti ostatak sezone stoga su mediji odmah krenuli s pitanjima o mogućim novim igračima, ali Klopp već rutinski odgovara na ista pitanja.

"Već osam godina ne mogu shvatiti zašto me ispitujete istu stvar. Stalno govorite o transferima kao da je to najjednostavnija stvar na svijetu. Pronaći igrača, pronaći novac za njega, a kao da ga imamo beskonačno puno, ne shvaćam to. Svi govore isto, mediji, navijači svi", rekao je, a onda dodao:

"Sve košta, a igrač mora biti pravi. Možete li mi vi reći koji to klub prodaje top, top stopera? Ne bilo kakvog, nego najboljeg jer takav će igrati za Liverpool. Sad ih imamo četvoricu i ne treba nam peti. Osim ako bude ozljeda, onda bi moglo biti problematično zbog broja utakmica koji imamo."

Trener Liverpoola ne vidi situaciju u kojoj će klub kupiti igrača, jedino ako ga netko ne ostavi kao božićni poklon.

"Ne živimo u nekom čarobnom svijetu u kojem možemo dovesti stopera svjetske klase dok drugi ne ozdravi i bude spreman. Ako ih netko ne stavi ispod našeg božićnog drvca i ne kaže nam da možemo koristiti koliko god će nam biti potreban… Nisam o tome razmišljao, ali mislim da nećemo nikog dovesti", objasnio je.

