FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
sve je puklo? /

Drama na Anfieldu: Slot izbacio Salaha iz momčadi uoči puta u Milano! Razlaz već u siječnju?

Drama na Anfieldu: Slot izbacio Salaha iz momčadi uoči puta u Milano! Razlaz već u siječnju?
×
Foto: Mark Pain/alamy/profimedia

U pozadini svega stoji i Salahova iznenađujuća izjava kako bi već početkom iduće godine mogao napustiti Anfield

8.12.2025.
14:45
Sportski.net
Mark Pain/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mohamed Salah ipak se pojavio na jutarnjem treningu Liverpoola, iako su otočki mediji u ponedjeljak tvrdili da će Egipćanin biti izvan momčadi nakon kontroverznog istupa.

U intervjuu koji je odjeknuo nogometnim svijetom Salah je poručio da se osjeća „bačenim pod autobus“ te da mu je odnos s trenerom Arneom Slotom ozbiljno narušen. Situacija je kulminirala time što je već treću utakmicu zaredom ostao na klupi, a u remiju protiv Leedsa nije odigrao ni minute.

Njegov povratak na trening ne znači i povratak u kadar. Prema informacijama Fabrizija Romana, Salah neće putovati u Milano na okršaj Lige prvaka protiv Intera, trener ga je odlučio izostaviti iz popisa putnika, što dodatno produbljuje napetosti.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Fabrizio Romano (@fabriziorom)

 

U pozadini svega stoji i Salahova iznenađujuća izjava kako bi već početkom iduće godine mogao napustiti Anfield, premda mu ugovor traje još 19 mjeseci. Interes iz Saudijske Arabije je jak, Al-Ittihad i Al-Hilal spremni su krenuti po jednog od najboljih strijelaca u povijesti Liverpoola. Klub i navijači sada čekaju rasplet sage koja bi mogla obilježiti zimsku tržnicu.

POGLEDAJTE VIDEO: Težak sudar obilježio susret: Dvije paragvajske igračice ostale na parketu nakon brutalnog kontakta

Mohamed SalahLiverpoolArne SlotInter
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
sve je puklo? /
Drama na Anfieldu: Slot izbacio Salaha iz momčadi uoči puta u Milano! Razlaz već u siječnju?