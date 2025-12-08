Drama na Anfieldu: Slot izbacio Salaha iz momčadi uoči puta u Milano! Razlaz već u siječnju?

Mohamed Salah ipak se pojavio na jutarnjem treningu Liverpoola, iako su otočki mediji u ponedjeljak tvrdili da će Egipćanin biti izvan momčadi nakon kontroverznog istupa.

U intervjuu koji je odjeknuo nogometnim svijetom Salah je poručio da se osjeća „bačenim pod autobus“ te da mu je odnos s trenerom Arneom Slotom ozbiljno narušen. Situacija je kulminirala time što je već treću utakmicu zaredom ostao na klupi, a u remiju protiv Leedsa nije odigrao ni minute.

Njegov povratak na trening ne znači i povratak u kadar. Prema informacijama Fabrizija Romana, Salah neće putovati u Milano na okršaj Lige prvaka protiv Intera, trener ga je odlučio izostaviti iz popisa putnika, što dodatno produbljuje napetosti.

U pozadini svega stoji i Salahova iznenađujuća izjava kako bi već početkom iduće godine mogao napustiti Anfield, premda mu ugovor traje još 19 mjeseci. Interes iz Saudijske Arabije je jak, Al-Ittihad i Al-Hilal spremni su krenuti po jednog od najboljih strijelaca u povijesti Liverpoola. Klub i navijači sada čekaju rasplet sage koja bi mogla obilježiti zimsku tržnicu.

