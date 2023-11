Srpski reprezentativac Dušan Vlahović u nedjelju je bio na meti Fiorentininih navijača.

Vlahović je upravo iz Fiorentine otišao u Juventus prošle godine u transferu vrijednom nešto više od 80 milijuna eura. Nekad je bio njihov miljenik, ali upravo suprotno dogodilo se u nedjelju.

U 11. kolu talijanske Serie A Juventus je pobijedio Fiorentinu 1:0, a srpski reprezentativac ušao je tek u 68. minuti. Na susretu se nije ničim istaknuo, a pažnju je privukao samo fiorentinskim navijačima.

Publika je na tribinama vikala da je "Cigan" te neprekidno vrijeđala napadača, no on nije reagirao. Sve do kraja utakmice. Nakon svih rasističkih uvreda i negativnih uzrečica na njegovo ime, Vlahović se okrenuo prema navijačima i rekao:

"Sljedeći put pobijedite."

U Fiorentini je bio nešto manje od dvije godine, a za to je vrijeme odigrao 108 utakmice, postigao 49 golova, a za njih osam je asistirao.

