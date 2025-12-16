Vozač koji je automobilom uletio u navijače Liverpoola dobio visoku zatvorsku kaznu

Slavlje povijesnog uspjeha Liverpoola pretvorilo se u noćnu moru čije će se posljedice osjećati godinama. Paul Doyle (54), muškarac koji je u svibnju automobilom uletio među navijače okupljene povodom osvajanja naslova prvaka Premier lige, pravomoćno je osuđen na više od 20 godina zatvora.

Presudu je u utorak izrekao Sud u Liverpoolu, nakon dvodnevnog ročišta na kojem su izneseni potresni detalji jednog od najtežih incidenata koji su ikada zasjenili sportsko slavlje u Engleskoj.

Incident se dogodio 26. svibnja, kada je Doyle minivanom ušao u masu navijača koja se kretala ulicama grada nakon pobjedničke parade. Vozilo se zaustavilo tek kada je jedan od prolaznika uspio uskočiti u automobil i prebaciti mjenjač u položaj za parkiranje, tada je vozilo stalo na tijelima ozlijeđenih.

Sudac Andrew Menary nije imao dvojbi o prirodi čina: “Snimke su šokantne. Vidljivo je da ste više puta namjerno ubrzavali prema skupinama ljudi. Razmjeri razaranja koje ste prouzročili teško su opisivi riječima.”

U napadu je ozlijeđeno više od 130 osoba, a mnoge od njih i danas nose fizičke i psihičke posljedice. Tijekom suđenja tužiteljstvo je satima čitalo izjave žrtava, dok su se u sudnici prikazivale videosnimke događaja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Među svjedočanstvima bila su i ona posebno potresna: 16-godišnjak koji zbog noćnih mora nije mogao nastaviti naukovanje, 23-godišnjak koji je morao ponovno učiti hodati, žena koja danas osjeća tjeskobu čim čuje liverpoolski naglasak, majka koja više ne može gledati utakmice kluba koji je njezina kći obožavala. “Crveni dresovi i navijačke pjesme postali su nepodnošljivi podsjetnici,” rekla je jedna od žrtava, Susan Farrell.

Iako su mnogi u kaosu mislili da je riječ o terorističkom napadu, tužitelj Paul Greaney objasnio je da je motiv bio drugačiji, ali ništa manje poguban. Prema presudi, Doyle je izgubio kontrolu nad sobom jer nije mogao dovoljno brzo proći kroz gužvu kako bi pokupio obiteljskog prijatelja koji je bio na proslavi.

“Bio je to čovjek u potpunom bijesu, u kojem je razum nestao,” rekao je Greaney.

Sud je odbacio Doyleovu obranu da je “panično reagirao”, ocijenivši je nevjerodostojnom. Nakon uhićenja, u policijskom vozilu navodno je rekao: “Upropastio sam život svojoj obitelji.”

Doyle je prošlog mjeseca priznao krivnju po 31 točki optužnice, uključujući opasnu vožnju, namjerno nanošenje teških tjelesnih ozljeda i pokušaje teškog ozljeđivanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Ministar pozvao Messija da zaigraju i dobro se osramotio: Leo nije mogao vjerovati što ovaj radi