Miss Universe šokirala ponašanjem: Tjelohranitelj ju morao odnijeti s pozornice
Tjelohranitelj je morao reagirati kako bi se program mogao nastaviti
Fátima Bosch (25), meksička manekenka i aktualna Miss Universe 2025., našla se u središtu pažnje nakon što se na društvenim mrežama proširio video s proslave njezine pobjede u rodnom Meksiku. Kada je glazba prestala i program trebao biti nastavljen, Bosch je ostala na pozornici, plesala i smijala se, ignorirajući jasne znakove da je vrijeme za silazak.
Tjelohranitelj ju je odnio s pozornice
Kako bi se događaj mogao nastaviti, član njezina osiguranja bio je prisiljen doslovno je odnijeti s pozornice. Unatoč tome, Bosch nije prestajala plesati, mahati publici i smiješiti se, što je dodatno oduševilo okupljene, ali i potaknulo lavinu komentara na internetu.
Reakcije javnosti podijeljene
Dok su jedni prizor doživjeli kao simpatičan i spontan trenutak slavlja, drugi su bili znatno kritičniji. Na društvenim mrežama pojavili su se komentari koji su dovodili u pitanje njezinu eleganciju i primjerenost ponašanja za nositeljicu titule Miss Universe.
Kontroverze prate novu kraljicu ljepote
Bosch se već od same pobjede na 74. izboru Miss Universe, održanom na Tajlandu, suočava s kritikama. Pojedini suci javno su sugerirali da je meksička predstavnica bila favorizirana, što je dodatno pojačalo rasprave oko njezina ponašanja i javnog imidža.
Bosch: 'Pobjeda je rezultat rada i discipline'
Unatoč kritikama, Bosch je poručila kako stoji iza svog uspjeha te da je titulu osvojila zahvaljujući dugogodišnjim pripremama, disciplini i uloženom trudu, naglašavajući da je svjesna odgovornosti koju nosi kruna Miss Universe.
POGLEDAJTE VIDEO:Vedriš o uzroku lošim statistika Hrvatske: 'Sto tisuća Nepalaca i Filipinaca nam spušta prosjek'