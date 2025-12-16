FREEMAIL
KONTROVERZNA /

Miss Universe šokirala ponašanjem: Tjelohranitelj ju morao odnijeti s pozornice

Miss Universe šokirala ponašanjem: Tjelohranitelj ju morao odnijeti s pozornice
Foto: Lillian Suwanrumpha/afp/profimedia

Tjelohranitelj je morao reagirati kako bi se program mogao nastaviti

16.12.2025.
22:35
Hot.hr
Lillian Suwanrumpha/afp/profimedia
Fátima Bosch (25), meksička manekenka i aktualna Miss Universe 2025., našla se u središtu pažnje nakon što se na društvenim mrežama proširio video s proslave njezine pobjede u rodnom Meksiku. Kada je glazba prestala i program trebao biti nastavljen, Bosch je ostala na pozornici, plesala i smijala se, ignorirajući jasne znakove da je vrijeme za silazak.

Tjelohranitelj ju je odnio s pozornice

Kako bi se događaj mogao nastaviti, član njezina osiguranja bio je prisiljen doslovno je odnijeti s pozornice. Unatoč tome, Bosch nije prestajala plesati, mahati publici i smiješiti se, što je dodatno oduševilo okupljene, ali i potaknulo lavinu komentara na internetu.

Reakcije javnosti podijeljene

Dok su jedni prizor doživjeli kao simpatičan i spontan trenutak slavlja, drugi su bili znatno kritičniji. Na društvenim mrežama pojavili su se komentari koji su dovodili u pitanje njezinu eleganciju i primjerenost ponašanja za nositeljicu titule Miss Universe.

Kontroverze prate novu kraljicu ljepote

Bosch se već od same pobjede na 74. izboru Miss Universe, održanom na Tajlandu, suočava s kritikama. Pojedini suci javno su sugerirali da je meksička predstavnica bila favorizirana, što je dodatno pojačalo rasprave oko njezina ponašanja i javnog imidža.

Bosch: 'Pobjeda je rezultat rada i discipline'

Unatoč kritikama, Bosch je poručila kako stoji iza svog uspjeha te da je titulu osvojila zahvaljujući dugogodišnjim pripremama, disciplini i uloženom trudu, naglašavajući da je svjesna odgovornosti koju nosi kruna Miss Universe.

Miss Universe
najčitanije
