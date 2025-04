Ovakvo slavlje navijača još niste vidjeli. Engleski niželigaš zabio za ostanak, a onda je nastao kaos

Nogometni vikend je iza nas, a kao i uvijek, engleske niže lige ponudile su nam mnoge zanimljive stvari. Utakmica League Two, četvrtog ranga natjecanja, između Accringtona i Tranmerea donijela nam je jednu od najluđih završnica ikada i možda jedno od najboljih slavlja gostujućih navijača ikada.

Bila je to utakmica vrijedna šest bodova jer su se sastali 22. i 21. momčad lige od 24, a posljednje dvije ispadaju. Accrington je već prije utakmice začinio atmosferu dodijelivši gostima 1200 ulaznica umjesto svih 2600. Na poluvremenu, Accrington je vodio 3:0 pogocima Bena Woodsa, Tylera Waltona i Josha Woodsa. Taj rezultat stajao je do 78. minute i već su svi mislili da će domaćini doći do tri boda i pobjeći na osam bodova od opasne zone te tako praktički osigurati ostanak te gurnuti Tranmere u žestoku borbu.

'Možda najbolje slavlje na tribinama ikada'

Onda kreće ludnica. U 78. Omari Patrick smanjuje na 3:1, devet minuta kasnije Kristian Dennis zabija za 3:2. Trenutak ludila dogodio se u 11. minuti nadoknade. Svi igrači bili su u šesnaestercu Accringtona, čak i vratar Tranmerea. Lopta se odbijala, igrači Tranmerea su kružili oko šesnaesterca gostiju, a onda je Omari Patrick dobio loptu na kojih 20 metara od Accringtonova gola i fenomenalno pogodio suprotne rašlje. Nastao je neviđen delirij, kamera se tresla iako nije ni blizu gostujuće tribine. Gostujući navijači koji su bili na fenomenalnoj staromodnoj tribini na stajanje upadali su na teren od sreće, igrači nisu znali što od sreće, a najbolje da to pogledate jer je teško opisati.

Zbog ovakvih scena, engleske niže lige su esencija nogometa i zato ih pratimo. Tranmere je ostao bod ispred Accringtona te sedam ispred opasne zone. Do kraja sezone ostale su četiri utakmice.

