Nakon reprezentativne stanke nastavljaju se ligaška uzbuđenja u SuperSport HNL-u. Na redu je 10. kolo. Hajduk je trenutno vodeća momčad prvenstva sa 21 bodom, dva boda ima više od Rijeke koja je na 2. poziciji i Dinama koji ima isti broj bodova na trećoj. Godinama je gostovanje u Koprivnici pratila fama kako je riječ o jednom od najtežih iskušenja za Splićane, ali ne samo za Bijele nego i za svo prvoligaško HNL društvo.

Koprivnica neugodan teren za svakog

Najneugodnijih gdje se prvenstvo lomi, najčešće gubi kad je Hajduk u pitanju. Istina, nekoć je Hajduk teško prolazio u Podravini, drukeri splitskih bilih su se hvatali za glavu nakon utakmica i govorili "ajmeee majko mila, pa zar opet?!"

Nakon pobjede na premijeri Slavena Belupa u prvoligaškoj konkurenciji Splićani su čak devet godina čekali na novi uspjeh. Ali, ta negativna tradicija prekinuta je još 2006. Posljednjih sezona Hajduk se na Apašu osjeća odlično, već četiri susreta zaredom pobijedili su hajdukovci s 1:0. Dvije godine ukupno nisu primili ni pogodak. Točnije, 12. studenog 2022. Hajduk je dobio gol. Susret je tada završio 2-2.

Utakmica Slaven Belupa i Hajduka na rasporedu je u nedjelju u 16.00. Gennaro Gattuso dolazi u Koprivnicu i očekuje se njegova talijanska igra. Znači, strpljivo probijanje bloka, korak po korak. Slaven Belupo će "izgraditi zid" ispred svog gola. Možda ne kineski, ali koprivnički onaj dobro poznati, to sigurno hoće...

'Nikad Hajduku gori nije bilo lako'

"Nikad Hajduku gori nije bilo lako, ni kad sam ja bija trener. Stanu se u blok, pa strpljivo čekaju prilike iz polukontre i kontre ", tvrdi Zoran Vulić, bivši trener Hajduka u čak pet mandata, ali ako njega pitate, onda su tri legitimna, jer su dva bila (pre)kratka.

Foto: Pixsell

Igračka je legenda Bilih naš dobri Zoke, česti sugovornik, splitski gospodin, zakleti hajdukovac koji se ne libi i kritizirati svoju ljubav kad treba, ako nešto nije dobro. Nema kod Zorana Vulića izmotavanja niti zamatanja nekih politički korektnih odgovora u celofan, on uvik kaže onako kako je...

"Očekivanja od Hajduka su ta da Hajduk uvijek i svugdje mora ići na pobjedu. Znači, to je broj jedan, pogotov u ovoj situaciji, situaciji u kojoj se nalazi sad. Hajduk ima jedan lip tempo, prvo mjesto, tako da se duboko nadam slavlju. Jedina loša strana u ovom trenutku za Hajduk je to što se povrijedio mali Prpić, igrač koji je u posljednje vrijeme jedan od najboljih igrača Hajduka, ali u nogometu vam je to - koga nema, bez njega se može i mora", kazao je za Net.hr u uvodu Zoran Vulić...

'Slaven Belupo je stabilan i dobar klub'

"Drago mi je da su nakon dugo vremena u Koprivnici napravili dobar teren, dobru podlogu, dobru drenažu. Slaven Belupo je dobro pojačao momčad. Vidim da će im nedostajati neki igrači, iako u Koprivnici za Hajduka nikad nije bilo lako. To je bilo jedno od težih gostovanja za mene kao trenera. Slaven Belupo uvijek ima dobru ekipu i uvijek se napari na Hajduka. To je normalno i prirodno. Očekujem jednu dobru utakmicu i tijesnu pobjedu Hajduka 1-0", navodi Vulić.

"Slaven Belupo je stabilan klub koji uvijek mora biti najmanje 6., pa prema gore. To je klub koji, kad sam ja bio trener Hajduka, borio se za Europu. Slaven Belupo je tradicionalan, dobar klub, nezgodan klub i uvijek je imao svoje dobre igrače, iz svog pomlatka. Ali, uvijek dođe jedna krizna godina i mislim da će se Slaven izvući iz situacije u koju je upao. Sad su doveli meni dragog trenera Marija Kovačevića i vjerujem da će Slaven Belupo ići prema gore i volio bi nakon Hajduka", izjavio je Zoran Vulić, koga smo za kraj upitali - može li Slavenu igra protiv Dinama, kad su Plave Koprivničani dobili 4-1, biti recept i za Hajduk?

'Normalno da će se Slaven povući, čekati šansu'

"To je recept za svakog, ne samo za Dinamo ili Hajduk. Prema tome, normalno da će se Slaven povući, igrati na polukontre i kontre. Čekati svoju prigodu. N eznam tko je na dispoziciji, ali mislim da ovo u zadnjih dana prijelaznog roka, kad bi gledali, analizirali, mislim da se najkvalitetnije pojačao Slaven", zaključio je Zoran Vulić.

